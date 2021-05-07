 
За рубежом

Blue Elephant Energy и UKA подписали соглашение о совместной разработке проектов строительства СЭС суммарной мощностью 500 МВт в Германии

Blue Elephant Energy и UKA подписали соглашение о совместной разработке проектов строительства СЭС суммарной мощностью 500 МВт в Германии

7 мая 2021, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
231

Немецкие энергетические компании Blue Elephant Energy (BEE) и Umweltgerechte Kraftanlagen (UKA) объединились для разработки проектов строительства в Германии солнечной генерации суммарной мощностью 500 МВт.

В общей сложности на стадии разработки находится 11 проектов строительства объектов солнечной генерации мощностью от 20 МВт до 130 МВт, которые планируется построить в федеральных землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Саксония-Анхальт. Ожидается, что вырабатываемой СЭС электроэнергии будет достаточно для электроснабжения 200 тыс. домохозяйств и позволит сократить объем выбросов СО2 примерно на 280 тыс. т в течение срока эксплуатации станций. Согласно условиям соглашения между компаниями UKA будет заниматься разработкой проектов до этапа готовности к строительству (ready-to-build status), а BEE будет эксплуатировать СЭС после завершения строительства, которое ожидается в 2023 г. Вырабатываемая станциями электроэнергия будет продаваться в соответствии с долгосрочными соглашениями о закупке электроэнергии (Power Purchase Agreements, PPA).

По словам директора по инвестициям BEE Тима Калласа, совместное с UKA участие в реализации проектов строительства объектов солнечной генерации позволит значительно расширить присутствие компании на стабильном и в настоящее время экономически привлекательном немецком рынке солнечной генерации и, в то же время, исключает риски, связанные с разработкой проектов.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Албании планируется реализовать проект развития магистральной электрической сети напряжением 400 к... 07.05.2021
В Албании планируется реализовать проект развития магистральной электрической сети напряжением 400 к...
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после проведения регламентных работ 06.05.2021
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после проведения регламентных работ
SP Energy Networks переходит к использованию дронов для мониторинга электросетевой инфраструктуры 07.05.2021
SP Energy Networks переходит к использованию дронов для мониторинга электросетевой инфраструктуры
Минэнерго США объявило об отмене запрета на закупку иностранного оборудования для объектов в составе... 06.05.2021
Минэнерго США объявило об отмене запрета на закупку иностранного оборудования для объектов в составе...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Кабель победы и план работы отрасли
+