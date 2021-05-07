Немецкие энергетические компании Blue Elephant Energy (BEE) и Umweltgerechte Kraftanlagen (UKA) объединились для разработки проектов строительства в Германии солнечной генерации суммарной мощностью 500 МВт.

В общей сложности на стадии разработки находится 11 проектов строительства объектов солнечной генерации мощностью от 20 МВт до 130 МВт, которые планируется построить в федеральных землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Саксония-Анхальт. Ожидается, что вырабатываемой СЭС электроэнергии будет достаточно для электроснабжения 200 тыс. домохозяйств и позволит сократить объем выбросов СО2 примерно на 280 тыс. т в течение срока эксплуатации станций. Согласно условиям соглашения между компаниями UKA будет заниматься разработкой проектов до этапа готовности к строительству (ready-to-build status), а BEE будет эксплуатировать СЭС после завершения строительства, которое ожидается в 2023 г. Вырабатываемая станциями электроэнергия будет продаваться в соответствии с долгосрочными соглашениями о закупке электроэнергии (Power Purchase Agreements, PPA).

По словам директора по инвестициям BEE Тима Калласа, совместное с UKA участие в реализации проектов строительства объектов солнечной генерации позволит значительно расширить присутствие компании на стабильном и в настоящее время экономически привлекательном немецком рынке солнечной генерации и, в то же время, исключает риски, связанные с разработкой проектов.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy