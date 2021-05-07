Минэнерго России разработало изменения в форму концессионного соглашения для объектов электроэнергетики, направленные на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации размещён для общественного обсуждения.

В прошлом году был принят Федеральный закон № 401-ФЗ от 8.12.2020, который усовершенствовал механизм концессии. Проект постановления необходим для реализации этого закона.

Так, законом в существенные условия концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики включено условие об объёме валовой выручки, которую получает концессионер, в том числе на каждый год срока действия соглашения. Проект отражает это требование в утверждённой примерной форме концессионного соглашения, которая используется регионами и органами местного самоуправления.

Принятие изменений будет способствовать развитию институтов государственно-частного партнёрства в энергетике и увеличению числа заключаемых концессионных соглашений. В настоящее время количество таких соглашений недостаточно в том числе из-за того, что инвестор не может спрогнозировать возможные объёмы своей выручки и прибыли по такому соглашению и испытывает трудности с привлечением заёмных средств.

Предлагаемые изменения, по оценке Минэнерго России, будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в модернизацию энергообъектов, в том числе в удалённых и изолированных районах страны, для которых инструмент концессий является одной из эффективных форм сотрудничества государства и бизнеса.