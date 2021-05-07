На трассе М-12 в Татарстане начали укладывать асфальт

Первые метры асфальта уложены в рамках проекта М-12 в Татарстане. Об этом главе госкомпании «Автодор» Вячеславу Петушенко и первому заместителю председателя правления госкомпании Марсу Газизуллину доложили в ходе совещаний по подготовке к строительству трассы М-12, которые прошли на 0–8 этапах работ от Москвы до Казани, сообщила пресс-служба «Автодора».

5 мая первые тонны асфальта уложили на технологической дороге на 8-м этапе М-12 в Татарстане. Дорога будет служить для подъезда техники к месту строительства трассы и для проезда местных жителей к населенному пункту Гребени. Одновременно рядом с Москвой на 0-м этапе строительства первые метры асфальтобетонного покрытия уложили на территории базы на 48-м километре будущей трассы, где разворачивается производство асфальтобетона.

Практически на всем протяжении маршрута М-12 активно идет подготовка территории, перенос коммуникаций, которые не требуют разрешения Главгосэкспертизы. Подрядчики обустраивают строительные городки, возводят общежития и столовые. Идет работа по запуску асфальтовых заводов, строительству технологических дорог для подвоза стройматериалов и техники к месту прохождения новой трассы.

Параллельно ведется комплексное проектирование всех 810 километров трассы. На ряде отрезков требуются новые технические решения. М-12 – это уникальный объект, 40 километров которого проходят по поймам рек Оки и Суры, где необходимо обеспечить водоотвод от дорожного полотна.



Фото: tsm.ru