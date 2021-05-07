Председатель Правительства Михаил Мишустин поручением от 4 мая 2021 г. определил ответственных за реализацию Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г.

Минэнерго России является ответственным исполнителем (либо соисполнителем) по следующим пунктам поручений Президента Владимира Путина Правительству:

обеспечить применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса;

обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных на разработку и реализацию новых подходов в сфере атомной генерации энергии, водородной энергетики, возобновляемых источников энергии, а также накопителей энергии;

обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных на создание национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов, в том числе для обеспечения правовой регламентации в области регулирования выбросов таких газов и проведения экологической (низкоуглеродной) трансформации отраслей экономики;

обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих выполнение собственниками объектов промышленной и иной инфраструктуры, в результате деятельности которых причиняется вред окружающей среде, обязанности по своевременной ликвидации такого вреда на всех стадиях жизненного цикла указанных объектов, включая финансовое обеспечение выполнения данной обязанности;

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичным акционерным обществом «Газпром» и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения);

совместно с Правительством Камчатского края обеспечить создание локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края;

совместно с Правительством Красноярского края, Правительством Нижегородской области, Правительством Челябинской области и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество «Газпром» и открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;

обеспечить методологическое сопровождение субъектов Российской Федерации в целях реализации пункта 12 перечня поручений о разработке и утверждению высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, а также соответствующих планов мероприятий («дорожных карт»), предусматривающих в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечении их реализации начиная с 2022 года;

обеспечить мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт»), предусматривающих в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации;

при разработке Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза.

Ответственные в Минэнерго России заместители Министра по направлениям определены, исполнение поручений Президента и Правительства находится на личном контроле у Министра энергетики.