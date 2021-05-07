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Сибирские ученые предложили получать водород и этилен из природного газа с помощью лазерного излучения

Специалисты из ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» исследуют метод получения водорода и этилена из природного газа с помощью нанодисперсного катализатора и лазерного излучения. Сейчас при поддержке Российского научного фонда они создают вычислительную модель метода, которая необходима для масштабирования технологии от лабораторного уровня к опытно-демонстрационному. Стоимость получаемых продуктов в несколько раз выше, чем стоимость природного газа, что важно для экономики. 

Метан как основной компонент природного газа транспортируется и потребляется в развитых странах как энергоноситель и химическое сырье. Этот относительно дешевый углеводород привлекателен для химической промышленности в плане получения продуктов с высокой добавленной стоимостью, в числе которых водород. Актуальность исследования ученых ИК СО РАН связана с развитием водородной энергетики. Этилен как один из самых многотоннажных полупродуктов широко используется в разных отраслях экономики — от сельского хозяйства до производства полимерной упаковки.

Получение водорода и этилена из метана экономически выгодно по сравнению с экспортом природного газа. Ведущий научный сотрудник ИК СО РАН кандидат физико-математических наук Валерий Николаевич Снытников приводит пример: стоимость итоговых продуктов примерно в 8 раз выше стоимости исходного сырья. 

По словам ученого, существует ряд технологий получения водорода из метана, но у них есть свои ограничения. Так, ранее при сильном нагревании метана без использования катализаторов на выходе образовывались водород и углерод в виде сажи для производства резины, краски и других продуктов. Но стоимость сажи невысока, потребление ограничено, а достижение высоких температур энергозатратно.

Ученые ИК СО РАН решили проблему активации метана, для которой нужны либо температуры свыше 1200°C, либо высокоактивные катализаторы. Однако такие катализаторы действуют на продукты конверсии еще более активно, чем на метан — они разлагают его в углерод, и это препятствует их использованию в традиционной форме. Тогда исследователи превратили катализатор в нанодисперсную пыль с высокой активностью, а затем обосновали идею получения водорода и этилена из метана с помощью наноразмерных катализаторов и лазерного излучения. 

«Мы направляем лазерное излучение в поток метана, где находятся наночастицы катализатора. Они нагреваются под воздействием лазера даже выше чем 1200°C, и на них начинает разлагаться метан. Продукты разложения — радикалы — вылетают в холодный окружающий газ, где формируют этан, этилен и водород. То есть мы создали двухтемпературную среду, где активация происходит в горячей фазе, а синтез — в «холодной», при температуре 600–800°C», — рассказал Валерий Снытников

Полученный группой грант РНФ  нужен ученым для создания вычислительной модели лазерной конверсии метана.

«Цель проекта — получение кинетических данных по гетерогенным и гомогенным реакциям водорода и основных компонентов реакционной смеси для неравновесной газопылевой среды. Мы должны определить зависимости конверсии метана и выходов продуктов от разных параметров: состава и величины наночастиц, температуры среды, числа активных центров разложения метана на поверхности пылинок и других. Полученные данные мы сведем в вычислительную модель, где будут рассчитываться процессы. Такая модель необходима для перехода от лабораторного уровня к опытно-демонстрационному реактору с большей производительностью», — пояснил Валерий Снытников. 

 

Пресс-служба ИК СО РАН

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Источник: sbras.info

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