Работы ведутся на семи объектах в составе трасс Р-254, Р-255, Р-256 и на Северном обходе Новосибирска.

С 1 мая, с наступлением благоприятных погодных условий, рабочие вышли на объекты Северного обхода Новосибирска. Это участок ремонта с 24 по 44 км, а также два искусственных сооружения, переходящих с прошлого года: мост через озеро Старица на 34-м км и путепровод на 49-м км. Также в Новосибирской области приступают к ремонту Чуйского тракта на участке км 29 – км 33, 24-километрового участка Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе с 1368 по 1392 км и 17 километров трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе, на подходе к объекту реконструкции на границе с Кузбассом – км 133 – км 150.

На другом участке трассы «Сибирь», проходящем в границах Кемеровской области, работы уже стартовали: с 1 мая начали приводить в нормативное состояние обход города Юрги, переданный в федеральную собственность в 2019 году. Первые 6 км обхода капитально отремонтируют уже до конца нынешнего года, а на отрезке с 6-го по 15-й км капремонт начнут с 1 июля и завершат в следующем году.

На участках ремонта в местах производства работ будет организовано реверсивное движение, а в местах расположения мостовых сооружений движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

***Всего в этом году по заказу ФКУ «Сибуправтодор» в Новосибирской области приведут к нормативу 96 км автодорог федерального значения, в Кузбассе - 60 км.