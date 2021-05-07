В Приморском районе открылась подстанция "Конная"

Новая подстанция мощностью 126 МВА не только позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение более 70 тысяч потребителей Приморского района города, но и даст необходимые мощности для расширения автопроизводства нового завода «Hyundai Виа Русс».

Как отметил на открытии подстанции губернатор Петербурга Александр Беглов, новая подстанция – большой подарок нашему городу от энергетиков, значимость которого особенно актуальна накануне Дня Победы. По соседству с открывшейся сегодня подстанцией в годы Великой Отечественной войны работали энергетики, помогая Ленинграду выжить, а сегодня представители отрасли делают еще один подарок – дарят в Музей обороны и блокады Ленинграда кусок блокадного кабеля, питавшего город.

«„Россети Ленэнерго“ выполнили все свои обязательства. Несмотря на коронавирусный год, они выполнили огромный объем работ, ввели в строй три новых подстанции на более чем 4 миллиарда рублей. Город получил новые возможности для иного, современного содержания инфраструктуры, в том числе благодаря освобождению нескольких улиц от воздушной передачи энергии», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что накануне Дня Победы в Лахте запускается современная подстанция, 98 процентов оборудования на которой – российского производства.

«В нее вложены большие инвестиции – более 1 миллиарда рублей. Эта подстанция для нас очень важна. Новые интеллектуальные системы, которые здесь применены, не требуют участия людей. Но и важно, что быстро растущий Приморский район получает надежное снабжение социального и жилого строительства. Кроме того, этот проект важен и в инвестиционном плане – напомню, что в этом году мы открываем здесь завод „Hyundai Виа Русс“», – сообщил Александр Беглов.

Как отметил генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, вся компания «Россети» сейчас стремится к такому полному импортозамещению, какое применено на подстанции «Конная». Кроме того, по словам энергетика, подстанция на 100 процентов наблюдаема из единого центра управления сетями «Россети», что не требует непосредственного присутствия на подстанции коллектива.

«Новая подстанция в Лахте – это один из знаковых объектов. Самый крупный современный центр управления сетями „Россети“», – отметил Андрей Рюмин.

Напомним, расположенный на Коннолахтинской дороге объект включает подстанцию 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 63 МВА каждый, закрытых распределительных устройств 110 кВ и 10 кВ, а также строительство двух кабельных линий 110 кВ. Протяженность линий – 7,2 км.

Фото: Марина Бойцова/«Петербургский дневник»