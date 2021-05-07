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Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
7 мая 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КОСТРОМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал "Росcети Центр Костромаэнерго" в преддверии Дня Победы привел в порядок воинские мемориалы на территории Костромской области. В работах приняли участие сотрудники всех 19 районов электрических сетей филиала. В некоторых районах кроме покраски, ремонта, уборки территории около обелисков энергетики установили праздничную подсветку. Так Красносельский РЭС недалеко от деревни Шолохово около трассы подсветил памятник участникам Великой Отечественной войны, который теперь виден всем въезжающим в Кострому. Для этого было проложено около ста метров специального кабеля. Глава Шолоховского сельского поселения Ирина Соколова поблагодарила работников Красносельского РЭС за сохранение памяти воевавших односельчан.
Подсветку в виде Красной звёзды сделали и работники Мантуровского РЭС Костромаэнерго. Она украшает памятную каменную стелу, которую энергетики сами установили в поселке Лесобаза. Теперь около клуба в центре населенного пункта есть памятное место, оформленное плиткой, куда можно прийти в День Победы. Инициатива энергетиков была тоже отмечена благодарностью помощника главы городского округа г.Мантурово Ирины Варнаковой.
"Мы чтим память фронтовиков, и это не просто слова, - говорит и.о. заместителя генерального директора-директора филиала "Росcети Центр Костромаэнерго" Андрей Мелузов. - В своем родном поселке или городе наши работники поддерживают в хорошем состоянии места памяти воевавших на фронтах односельчан, наш Совет молодежи бережно хранит собранные страницы Летописи воинской славы филиала, гордится своими прадедами".
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