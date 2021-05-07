В рамках рабочей поездки в тимашевский энергорайон генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев проверил ход строительства новой линии электропередачи 10 кВ для техприсоединения Центра военно-патриотического воспитания – парка «Патриот» и посетил Медвёдовский сетевой участок Тимашевских электросетей.

Строительство новой линии 10 кВ от подстанции 110 кВ «Медвёдовская» общей протяженностью более 7 км практически завершено. Специалисты ведут прокладку кабельного участка линии, который проходит через трассу и железнодорожное полотно на глубине почти пять метров. Линия, возведение которой началось в марте 2021 г., построена с опережением графика (практически на год раньше) по просьбе администрации Краснодарского края.

Глава энергокомпании осмотрел место проведения бурения для прокладки кабеля, оценил объем выполненных работ, отметив строгое следование заявленным срокам строительства сетевой инфраструктуры для парка «Патриот».

Центр военно-патриотического воспитания – парк «Патриот» расположен в районе границы станиц Старомышастовской и Медведовской. Это первый подобный проект в Южном федеральном округе. Центр включает в себя целый комплекс разноплановых площадок и мероприятий военной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Знаковыми объектами центра «Патриот» станут взлетно-посадочная полоса, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полоса препятствий, скалодром, стадион, многофункциональная площадка для игровых видов спорта.