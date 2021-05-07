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RUSSIA EXPO: OILGAS. Первая виртуальная выставка готовится к открытию

11 мая 2021 специалистов нефтегазовой отрасли ждет знаменательное событие – виртуальная экспозиция RUSSIA EXPO: OILGAS откроется для них на портале «РОССИЯ ЭКСПО» и не будет закрываться круглый год. Цифровая платформа станет новым каналом общения для специалистов, инструментом для поиска партнеров и способом презентовать себя перед крупнейшими игроками рынка.

Совсем скоро нефтегазовые гиганты представят инновационные технологии и решения на электронной площадке RUSSIA EXPO: OILGAS. Каждый участник продемонстрирует на своей персональной странице новейшие разработки в области нефтедобычи, разведки новых месторождений, переработки нефтепродуктов, транспортировки различных видов горючего и во многих других сферах деятельности.

RUSSIA EXPO: OILGAS станет местом взаимодействия посетителей и экспонентов. Представленные на виртуальной площадке средства коммуникации позволят: 

  • общаться на виртуальных стендах;
  • проводить индивидуальные переговоры;
  • получить интересующие контакты в электронной Визитнице индустрии;
  • создать видеообращение к потенциальной аудитории.

Козырь выставки RUSSIA EXPO: OILGAS – единая база контактов всех экспонентов значительных событий нефтегазовой отрасли России и стран СНГ. В нее войдут и участники предстоящей виртуальной экспозиции, сделав базу контактов действительно самой полной и уникальной для всей индустрии.

«Наш проект не просто новый современный способ коммуникации между участниками и посетителями выставки. Это значительный шаг к упрощению развития бизнеса. Многие наши экспоненты недавно принимали участие в офлайн-экспозиции «Нефтегаз-2021», где за 4 дня успели собрать определенное количество контактов. RUSSIA EXPO: OILGAS поддерживает и продлевает работу традиционной выставки. Представителям нефтегазовой индустрии вновь откроются возможности для делового общения, но теперь они не закроются целый год», - пояснила директор проекта «РОССИЯ ЭКСПО» Александра Богатова.

«Мы видим, насколько бизнесу необходим новый эффективный механизм взаимодействия и предлагаем современное решение. Проект RUSSIA EXPO стал флагманом перехода к построению бизнес-коммуникаций в формате онлайн. Проект уже получил высокую оценку руководства страны и пользуется поддержкой Агентства стратегических инициатив и Совета по развитию внешней торговли», - подчеркнул Председатель правления СРВТ Максим Андреевич Черешнев.

Участвовать в выставках и посещать их стало, как никогда, просто – ни расстояние, ни стоимость больше не являются преградой для посещения экспозиции. А значит, ждем вас на RUSSIA EXPO: OILGAS с 11 мая в течение целого года.

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Источник: RUSSIA EXPO

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