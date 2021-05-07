Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №11

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

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Россия в этом году заняла 73-е место из 115 в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума

Россия в этом году заняла 73-е место из 115 в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума, который измеряет прогресс стран в транзите к чистой энергетике.

Индекс Energy Transition Index показал что, 92 страны повысили свои показатели за последние 10 лет, только 10% стран смогли добиться стабильного прогресса.

Швеция лидирует в мировом рейтинге, за ней следуют Норвегия и Дания .

Среди 10 крупнейших экономик мира только Великобритания и Франция входят в первую 10.

На долю 10 крупнейших компаний приходится всего около 3% выбросов CO2, связанных с энергетикой, и около 2% населения мира .

Примечательно, что в крупных развивающихся центрах спроса, таких как Китай и Индия , произошли значительные улучшения.

Результаты в Бразилии , Канаде , Малайзии , Сингапуре и Турции были относительно стабильными.

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В 2021 году может произойти рост выбросов СО2 на фоне восстановления экономики

На фоне восстановления экономики в 2021 году может произойти рост выбросов СО2, в связи с чем, после снижения в 2020, выбросы могут откатиться чуть ниже уровня 2019 года. Об этом говорится в Global Energy Review Международного энергетического агентства. По мере восстановления экономики возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить растущий спрос.

Ожидается, что в 2021 году мировой экономический рост составит около 6%, в результате чего мировой ВВП более чем на 2% превысит уровень 2019 года

Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на энергию вырастет на 4,6%, компенсирует сокращение на 4% в 2020 году и подтолкнет спрос на 0,5% выше уровня 2019 года.

Спрос на уголь вырастет на 4,5% в 2021 году, при этом более 80% роста сосредоточится в Азии. Мировой спрос на уголь в 2021 году превысит уровень 2019 года и приблизится к пику 2014 года.

Несмотря на ожидаемый ежегодный рост на 6,2% в 2021 году, мировой спрос на нефть будет оставаться примерно на 3% ниже уровня 2019 года. Полное восстановление докризисного уровня спроса на нефть может привести к увеличению выбросов CO2 еще на 1,5% и тогда уровень 2019 года будет превышен.

Спрос на природный газ вырастет на 3,2%. Почти три четверти роста мирового спроса в 2021 году придется на промышленность и строительство, в то время как производство электроэнергии из природного газа остается ниже уровня 2019 года.

Спрос на электроэнергию должен увеличиться на 4,5%. При этом доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии увеличится почти до 30% в 2021 году

Ожидается рост спроса на ВИЭ во всех ключевых секторах - электроэнергетике, отоплении, промышленности и транспорте. Вероятно потребление ВИЭ достигнет рекордных 8300 ТВт*ч

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Энергопереход доведет нефть до 10 долларов к 2050 году

Нефть марки Brent может подешеветь до 10 долларов за баррель к 2050 году, если большинство стран мира будет действовать решительно для достижения климатических целей Парижского соглашения, считают эксперты Wood Mackenzie.

По их мнению, если мир все же нацелится на ограничение повышения температуры 2 градусами по Цельсию, это приведет к настоящей революции в энергетике и резко снизит глобальный спрос на нефть.

Сценарий ускоренного энергоперехода не является базовым, а лишь одним из возможных вариантов, отмечает компания. Он предполагает резкое падение спроса на нефть и, соответственно, цены. Основными поставщиками нефти останутся производители дешевого сырья Ближнего Востока.

По данным WoodMac, к 2050 году ОПЕК, вероятно, будет иметь рыночную долю более 50 процентов, но меньший контроль над рынком — резкое падение спроса не позволит им управлять рынком и поддерживать цены так, как это происходит сейчас.

Следовательно, нефть начнет дешеветь уже в этом десятилетии: к 2030 году цена может составить 40 долларов, а к 2050 году — 10-18 долларов за баррель.

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Вышла в свет полная версия доклада «Перспективы развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России»

Фонд «ЦСР Северо-Запад» выпустил полную версию доклада «Перспективы развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России».

Доклад подготовлен совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, ПАО «КАМАЗ», ВЭБ.РФ, Сколковским институтом науки и технологий, а также Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Развитие рынка электромобилей в России рассмотрено в разрезе трех сценариев:

Согласно минимальному сценарию, доля электромобилей на рынке должна достигнуть 5 % к 2025 г. (129 тыс. шт.) при реализации соответствующей программы поддержки со стороны государства. Базовый сценарий предусматривает, что продажи электромобилей в 2025 г. составят 10 % от общего рынка легкового транспорта (202 тыс. шт.) и 16 % в 2030 г. (395 тыс. шт.). Парк электрических транспортных средств ожидается на уровне 3 % от общего объема транспортных средств (2 млн электромобилей). В сценарии ускоренного развития целевой параметр – доля электромобилей к 2025 г. — составит 18 % (360 тыс. шт.), а к 2030 г. — 30 % (741 тыс. шт.). Парк электрических транспортных средств к 2030 г. ожидается на уровне 5,5 % от общего объема транспортных средств (3,6 млн электромобилей).

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Декарбонизация нефтегазовой отрасли третьей категории

Став участниками Парижского климатического соглашения (2015 год), государства договорились осуществлять меры по снижению выбросов парниковых газов (ПГ).

Нефтегазовая отрасль прямо и опосредованно ответственна за примерно 40% всех выбросов ПГ от человеческой деятельности. Поэтому она сталкивается с социальным и политическим давлением, растущими требованиями декарбонизации со стороны регуляторов и инвесторов.

Крупнейшие нефтяные компании давно занимаются повышением энергоэффективности своей деятельности, что способствует удельному сокращению выбросов ПГ. Однако в последние два года их «климатические инициативы» намного превосходят всё делавшееся ранее. Можно говорить о резком ускорении и значительном углублении активности крупнейших иностранных нефтегазовых корпораций в сфере декарбонизации.

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