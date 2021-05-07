По итогу анализа результатов работы, мер направленных на поддержку промышленных кластеров, Денис Мантуров дал высокую оценку «Промышленного электротехнического кластера Псковской области», где ЗАО «ЗЭТО» является якорным предприятием и конечным производителем продукции кластера.

За годы существования кластера на «ЗЭТО» был освоен целый ряд продукции для энергетики, не имеющей ранее отечественных аналогов в РФ, что позволяет сегодня существенно заместить импорт отечественной продукцией.

«Кластерная поддержка является механизмом региональной промышленной политики. – Она стимулирует региональные власти выявлять наиболее эффективные промышленные проекты, продукция которых востребована другими участниками кластера, в том числе в соседних субъектах Российской Федерации – и локализовывать их на своей территории. – Так участниками электротехнического кластера Псковской области организовано производство элегазовой продукции напряжением 110-220 кВ, 330-500 кВ для оборудования энергетических объектов. Данная продукция входила в план импортозамещения Минпромторга России, её выпуск позволяет потеснить зарубежных конкурентов, таких как Siemens, Hyundai, ALSTOM. Эта продукция уже нашла свое успешное применение при организации электроснабжения полуострова Крым», – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Наравне с другими участниками кластера, участие в поддержке промышленных кластеров позволило заводу значительно обновить станочный парк, улучшить кооперативные связи и расширить ассортимент выпускаемой продукции» – отмечает к данному сообщению Минпромторга генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Поддержка промышленных кластеров осуществляется Минпромторгом России с 2016 года с целью импортозамещения и улучшения кооперации между производителями. За годы работы механизма поддержки были достигнуты значительные результаты.

26 апреля – Правительство РФ приняло решение о продолжении развития этих механизмов. В рамках этой политики были утверждены и запланированы необходимые бюджеты на 2021-2023 годы.

Продолжение работы механизма поддержки промышленных кластеров является важным событием для промкластеров России и в частности для «Промышленного электротехнического кластера Псковской области», это позволит приступить к новым проектам по разработке и выпуску востребованной инновационной продукции.