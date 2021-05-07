Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №13

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Водород: энергия «чистого» будущего

Водород, полученный с использованием низкоуглеродных технологий, может быть эффективным средством декарбонизации тех отраслей промышленности, которые в настоящее время потребляют большое количество угля или газа в качестве источника энергии, либо такой водород может стать вариантом замены уже используемого водорода на низкоуглеродный (например, в нефтепереработке и химической промышленности).

Несмотря на то, что сегодня водород используется в основном в промышленном производстве, этот химический элемент имеет значительный потенциал расширения областей применения.

В сфере электроэнергетики он может использоваться в качестве углеродно-­нейтрального топлива как для централизованной, так и для распределенной генерации, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики.

Кроме того, использование водорода в смеси с метаном или в чистом виде в системе газоснабжения рассматривается в качестве направления декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ.

Водород может применяться в различных видах транспорта – автомобилях, складском транспорте, поездах, авиатранспорте, судах – как в топливных элементах, так и в двигателях внутреннего сгорания.

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Спецпредставитель президента стал главой набсовета консорциума водородных технологий

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков избран председателем Наблюдательного совета консорциума водородных технологий. Как сообщает ТАСС, такое решение принято в пятницу на первом заседании совета.

В Наблюдательный совет входят представители Минэнерго, Минпромторга, Минобрнауки, Российской академии наук и представители пяти регионов, где в ближайшее время планируется запустить «водородные проекты», которые затем будут масштабироваться на всю страну, отметил Песков.

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Росатом, Air Liquide и Правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании

«Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом»), Air Liquide, ведущий производитель промышленных газов, и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с целью изучения возможности организации производства низкоуглеродного водорода в Сахалинской области.

Меморандум о взаимопонимании - это первый шаг на пути к созданию водородной энергетики, ориентированной на применение как на внутреннем, так и на внешних рынках. Соглашение будет способствовать развитию низкоуглеродной экономики в Сахалинской области.

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Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год

Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Документ разработан в Минэнерго и согласован с компаниями и профильными ведомствами, сообщил РБК представитель Минэнерго. По его словам, сейчас начата процедура согласования концепции с правительством. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

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«Зеленый» водород может стать дешевле газа к 2050 году

Экологически чистый «зеленый» водород в 2050 г. будет дешевле природного газа на 15 из 28 смоделированных национальных рынков, говорится в новом прогнозе по экономике водорода за первое полугодие 2021 г. Hydrogen Levelized Cost Update компании BloombergNEF (BNEF).

В 2018 г. более 99% водорода было произведено с использованием ископаемых источников энергии, однако существует иной способ его получения: это «зеленый» водород, получаемый при помощи ВИЭ, то есть произведенный из ветровой или солнечной электроэнергии методом электролиза. Сейчас такой способ является более дорогой альтернативой, однако он будет становиться все более конкурентоспособным с падением стоимости энергии ВИЭ и технологий электролизеров.

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В Германии инициировали проект, направленный ​​на создание обширной распределительной сети транспортировки водорода

Инициатива проекта Hydrogen Power Storage and Solutions East Germany (HYPOS) направлена ​​на создание обширной распределительной сети по всей Германии, чтобы обеспечить транспортировку водорода.

Цель состоит в том, чтобы создать интеллектуальную инфраструктуру распределительных сетей и станций хранения, которая сделает чистый источник энергии доступным для всех регионов страны.



Исследователи Frauhofer-Gesellschaft разработали новую мембранную технологию, которая обеспечивает энергоэффективное и экономичное отделение водорода от природного газа. Прорыв в этой технологии означает, что два вещества можно направлять по национальной газовой сети друг к другу, а затем изолировать друг от друга в конечном пункте назначения.



Считается, что это поддержит проект HYPOS, направленный на интеграцию водорода в уже разветвленную газовую сеть Германии, общая протяженность которой составляет 511 000 км, и 33 места для хранения газа. Д-р Адриан Саймон, менеджер группы Fraunhofer IKTS, сказал: «Преимущество этой инфраструктуры состоит в том, что она позволяет также подавать водород в сеть природного газа. Эти два вещества можно транспортировать вместе по одной линии».

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Роснефть объявила об интересе к водороду

Компания реализует план по углеродному менеджменту до 2035 года. Предприятия «Роснефти» в 2020 году произвели около 400 тыс. тонн водорода. В качестве сырья используется природный газ, либо сжиженные углеводородные газы и прямогонный бензин.

Водород применяется на нефтеперерерабатывающих заводах «Роснефти» в гидрогенизационных каталитических процессов, которые позволяют производить топливо с высокоэкологическими характеристиками стандарта Евро 5.

«Роснефть» является первой российской компанией, представившей план по углеродному менеджменту до 2035 года. В его рамках она намерена сократить интенсивность выбросов в добыче нефти и газа на 30 %, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25 % и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн тонн эквивалента углекислого газа. «Роснефть» также изучает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех ее перерабатывающих заводах.

В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, компания изучит перспективы использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода. Они позволят значительно уменьшить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.

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