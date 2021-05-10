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В субботу произошло очередное аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, принадлежащей Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга

В субботу произошло очередное аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, принадлежащей Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга

10 мая 2021, 10:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В связи с систематическими сбоями в работе оборудования Комплекса защитных сооружений, во избежание нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга «Россети Ленэнерго» вынуждены принимать дополнительные меры, в том числе - ограничение запланированных ремонтных работ в прилегающей сети.

Аналогичное нарушение на линии 110 кВ, принадлежащей КЗС, 23.04.21, стало основанием для перевода специалистов «Россети Ленэнерго» в режим повышенной готовности, во избежание массовых отключений потребителей из-за проблем смежной организации. Причина отключения собственником оборудования не выявлена.

13.03.21 отключение на оборудовании Комплекса защитных сооружений привело к обесточиванию четырех подстанций 110 кВ, двух подстанций 35 кВ с ограничением электроснабжения 21 тысячи жителей в Сестрорецке.

«Очередной инцидент на таком стратегически важном для города объекте подтверждает необходимость принятия кардинальных мер. Ситуация находится на контроле ведомства. В зоне особого внимания - причины погашения подстанции и отсутствие оперативного взаимодействия с городской электросетевой организацией», - отметил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

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Источник: Россети Ленэнерго

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