В связи с систематическими сбоями в работе оборудования Комплекса защитных сооружений, во избежание нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга «Россети Ленэнерго» вынуждены принимать дополнительные меры, в том числе - ограничение запланированных ремонтных работ в прилегающей сети.

Аналогичное нарушение на линии 110 кВ, принадлежащей КЗС, 23.04.21, стало основанием для перевода специалистов «Россети Ленэнерго» в режим повышенной готовности, во избежание массовых отключений потребителей из-за проблем смежной организации. Причина отключения собственником оборудования не выявлена.

13.03.21 отключение на оборудовании Комплекса защитных сооружений привело к обесточиванию четырех подстанций 110 кВ, двух подстанций 35 кВ с ограничением электроснабжения 21 тысячи жителей в Сестрорецке.