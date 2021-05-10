 
Модернизация

Белгородские энергетики обеспечили освещение стелы погибшим воинам в поселке Борисовка

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы сотрудники Борисовского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с работниками ООО «БелЗНАК» обеспечили освещение памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на улице А. М. Рудого в поселке Борисовка.

Для освещения стелы энергетики проложили кабельную линию, смонтировали шкаф управления наружным освещением по периметру площадки, а также у пешеходного перехода, ведущего к памятному месту, установили светодиодные прожекторы.   

Стела установлена в 1980 году в память о воинах, погибших при освобождении Борисовки от фашистских захватчиков. Она символизирует изображение четырех штыков, стремящихся ввысь, связанных внизу пятиконечной звездой. Одна из надписей на лучах звезды стелы гласит: «Жителям улицы Рудого, павшим смертью храбрых посвящается». Здесь же перечислены 46 фамилий местных жителей, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Улица, на которой установлен памятник, названа в честь уроженца Борисовки, Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого, совершившего героический подвиг при форсировании Днепра.

Белгородские энергетики продолжат принимать участие в благоустройстве мемориалов, расположенных в деревнях и населенных пунктах региона.  «Это наш долг перед предками и то малое, что мы можем сделать для увековечивания памяти великого подвига целого поколения советских людей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Граффити с ветераном-энергетиком появилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода 10.05.2021
Граффити с ветераном-энергетиком появилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Энергоблок № 4 Ленинградской АЭС выведен на 100% мощности после планового ремонта 10.05.2021
Энергоблок № 4 Ленинградской АЭС выведен на 100% мощности после планового ремонта
АО 07.05.2021
АО "Мособлэнерго" проложит кабельные линии для спортивных школ и жилых домов в Дзержинском
В Приморском районе открылась подстанция 07.05.2021
В Приморском районе открылась подстанция "Конная"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Кабель победы и план работы отрасли
+