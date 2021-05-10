9 мая 2021 г. энергоблок №4 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская область) после проведения планового ремонта выведен на 100% мощности.

В ходе ремонта был осуществлен комплекс работ по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки. - Ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонта» (филиала АО «Атомэнергоремонт») успешно справились с поставленными задачами и даже смогли их выполнить почти на 12 суток раньше намеченного срока, что можно считать хорошим подарком атомщиков к майским праздникам, - отметил заместитель главного инженера по ремонту Павел Лаврентьев.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают четыре энергоблока: № 3, 4, 5 и 6, которые несут суммарную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, установленным на майские праздничные и нерабочие дни. Энергоблоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации. Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru