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Энергоблок № 4 Ленинградской АЭС выведен на 100% мощности после планового ремонта

9 мая 2021 г. энергоблок №4 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленинградская область) после проведения планового ремонта выведен на 100% мощности.

В ходе ремонта был осуществлен комплекс работ по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки. - Ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонта» (филиала АО «Атомэнергоремонт») успешно справились с поставленными задачами и даже смогли их выполнить почти на 12 суток раньше намеченного срока, что можно считать хорошим подарком атомщиков к майским праздникам, - отметил заместитель главного инженера по ремонту Павел Лаврентьев. 

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают четыре энергоблока: № 3, 4, 5 и 6, которые несут суммарную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, установленным на майские праздничные и нерабочие дни. Энергоблоки № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации. Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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