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Отраслевые регуляторы ряда штатов США выступили против решения FERC о допуске к энергорынкам агрегаторов, представляющих объекты с управляемым потреблением и распределенные энергоресурсы

Отраслевые регуляторы ряда штатов США выступили против решения FERC о допуске к энергорынкам агрегаторов, представляющих объекты с управляемым потреблением и распределенные энергоресурсы

10 мая 2021, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Отраслевые регуляторы ряда штатов США при поддержке энергокомпаний и организаций, занятых в сфере энергоснабжения населения, выступили против разрешения Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) объединять объекты потребления с управляемой нагрузкой (Demand Response) и другие распределенные энергоресурсы (distributed energy resources, DERs) в рамках одной заявки от агрегаторов, действующих на оптовых рынках. Решение комиссии было направлено на снижение препятствий для исполнения приказа № 2222, который выпущен FERC в сентябре 2020 г. и требует от системных операторов США разработать правила допуска DER на энергорынки без каких-либо ограничений со стороны отдельных штатов. Соответственно, системные операторы лишились права отказать в приеме совокупной заявки от агрегаторов, представляющих объекты DER и Demand Response, даже если подобный запрет предусмотрен законодательством штата.

После выпуска в марте 2021 г. соответствующего приказа FERC, запрещающего штатам блокировать участие в энергорынках таких совокупных заявок от агрегаторов, в комиссию было направлено сразу несколько запросов на пересмотр данного приказа от регуляторов некоторых штатов, от организаций и предприятий, входящих в операционную зону системного оператора штатов Среднего Запада MISO, от ассоциации Edison Electric Institute (EEI), которая представляет интересы частных компаний, и от Национальной ассоциации регулирующих органов штатов (National Association of Regulatory Utility Commissioners, NARUC), где представлены комиссии штатов, ответственные за электроснабжение.

При этом, решение комиссии поддержали сторонники развития технологий управления спросом и «зеленой» энергетики. Противники решения FERC рассматривают его как очередной выход за рамки федеральных полномочий и вмешательство в компетенцию штатов, так как считают, что в ситуации, когда объекты небольшой мощности присоединяются к распределительной сети, правила их работы должны устанавливаться на уровне штатов, поскольку к федеральной компетенции отнесена только магистральная электрическая сеть.

Официальный сайт Utility Dive

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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