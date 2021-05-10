Рубрика "Международные события, тренды, технологии"

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии». В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Зеленый свет. В России создан бот для экономии электроэнергии

Российские ученые создали и внедряют в практическое использование бот, управляющий энергопотреблением на основании рекомендаций искусственного интеллекта. Программа помогает снизить расходы на электричество и тепло в среднем на 15-25%. О ней рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Программный продукт для экономии электроэнергии работает с энергопотребляющим оборудованием через специальные сенсоры. Они собирают информацию об энергопотреблении, температуре, влажности в помещении, количестве людей и других параметрах. Далее эта информация передается в облачную систему для принятия оптимальных решений по управлению электропотреблением. Допустимые способы экономии электроэнергии предлагаются на основе математических моделей, созданных при помощи искусственного интеллекта.

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«Сегодня энергетики должны стать IT-компаниями»

Что такое интернет энергии и как он сделает электроэнергию в России дешевле, зачем электроприборам общаться и как им договориться, а также что может убедить целую отрасль перейти на новую модель взаимоотношений, читайте в материале InScience.News.

Согласно докладу «Цифровой переход в электроэнергетике России», современные энергосистемы достигли предела эффективности. Если они продолжат развиваться при существующем технологическом укладе, сделать их на порядок качественнее, доступнее и экологичнее уже не получится. Из-за неравномерных нагрузок энергосистемы изнашиваются, растут издержки. Обеспечивать электричеством отдаленные территории становится все более невыгодно. В развитых странах экологичность энергии выходит на первый план, и тепловые электростанции на угле, которые отрицательно влияют на климат и загрязняют атмосферу, либо уходят в прошлое, либо облагаются углеродным налогом. Спрос на энергетическом рынке становится специфическим: одним нужен постоянный ток, другим — более низкое напряжение, да и график потребления в разных домохозяйствах начинает сильно отличаться. Все это снижает эффективность централизованной сети и электроэнергетики в привычном нам виде. Решить проблему призван новый подход — интернет энергии.

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Нефтяная компания Saudi Aramco разработала новую систему улавливания углерода

Нефтяная компания Saudi Aramco разработала систему улавливания углерода, которая работает, забирая выхлопные газы и приводя их в контакт с растворителем для улавливания CO2 , выделяя азот, водяной пар и любой оставшийся CO2 . Затем системы сжигает CO2 и хранит его в баке на борту транспортного средства.



После улавливания CO2 его необходимо безопасно выгрузить, а затем перевезти на грузовике или по трубопроводу. В зависимости от местных условий он может быть захоронен или использован в различных коммерческих и промышленных целях.



Например, технология Converge® может преобразовывать CO2 в ценные полимеры, такие как клеи, покрытия, эластомеры и герметики. Мы также разработали инновационные способы превращения CO2 обратно в топливо с использованием возобновляемых источников энергии и даже с использованием его для отверждения цемента.



Технология улавливания СО2 от Aramco может работать как легковом транспорте, так и на грузовиках и морском транспорте. Так на сегодняшний день технология позволяет улавливать 40% выбросов CO2 от грузового автомобиля. Исследования идут давно, пока приводят данные в 2011 года, после года разработки, когда система улавливания углерода установленная в пикап Ford F-250, позволила улавливать 10% выбросов CO2. Главная задача сейчас сделать систему меньше по размеру и более эффективной.



Не будем забывать, что двигатели внутреннего сгорания тоже эволюционируют, становятся более эффективными и экологичными, особенно при соответствии стандарту EURO-7. Но тут должно развиваться и топливо. А при дооборудовании ДВС системами улавливания СО2 может быть еще интереснее. Что это значит? Это значит, что топливная конкуренция может только подстегнуть развитие транспорта будущего.

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Корейская энергокорпорация атомной и гидроэнергия Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала меморандум о взаимопонимании касательно электростанции на водородных топливных элементах в Кёнджу

Электростанции на водороде - это уже реальность, а не прожекты. Пока - с небольшой установленной мощностью, но лиха беда начало.



Корейская энергокорпорация атомной и гидроэнергия Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала меморандум о взаимопонимании касательно электростанции на водородных топливных элементах в Кёнджу, южнокорейском студенческом городке к юго-востоку от Сеула.



12 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту стоимостью 100 миллиардов вон (приблизительно 89 миллионов долларов США), направленному на строительство 20-мегаваттной электростанции на водородных топливных элементах на территории Университета Уйдук (Uiduk University).



Производство энергии на топливных элементах – метод возобновляемого производства электроэнергии с использованием водорода и с нулевыми выбросамм углерода. Он находится в центре внимания как источник энергии будущего с минимальным воздействием на окружающую среду.



Проект называется «Проект по производству электроэнергии на водородных топливных элементах в Кёнджу» (Gyeongju Hydrogen Fuel Cell Power Generation Project). Он должен начаться в январе и закончиться в декабре 2022 года.



Этот документ подписали KHNP, провинция Северный Кёнсан, город Кёнджу, университет Уйдук и местный поставщик газа Seorabeol City Gas. KHNP напрямую инвестирует всю стоимость проекта.

Строительство и запуск электростанции на водородных топливных элементах осуществит KHNP. Кёнбук-до и Кёнджу предоставят административную поддержку для получения лицензий и разрешений, а Seorabol City Gas создаст городскую сеть газоснабжения и обеспечит стабильные поставки. Университет также планирует развивать совместно с KHNP образовательные программы.

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Шведские ученые разработали жидкость, способную хранить энергию, полученную от солнца, на срок до 18 лет

В 2018 году шведские ученые разработали «солнечное термальное топливо» — специализированную жидкость, которая, как сообщается, может хранить энергию, полученную от солнца, на срок до 18 лет.

«Солнечное термальное топливо похоже на перезаряжаемую батарею, но вместо электричества вы вводите солнечный свет и отводите тепло по запросу», — объяснил NBC News Джеффри Гроссман, инженер, работающий с этими материалами в Массачусетском технологическом институте

Жидкость разрабатывалась учеными из Технологического университета Чалмерса в Швеции более года.

Солнечный тепловой коллектор под названием MOST (Molecular Solar Solar Thermal Energy Storage System) работает по круговому принципу. Насос перекачивает гелиотермическое топливо по прозрачным трубкам. Когда солнечный свет вступает в контакт с топливом, связи между его атомами перестраиваются, и оно превращается в богатый энергией изомер. Затем солнечная энергия улавливается прочными химическими связями изомеров.

Невероятно, но энергия остается там, даже когда молекула остывает до комнатной температуры. Чтобы использовать захваченную энергию, жидкость протекает через катализатор (также разработанный исследовательской группой), создавая реакцию, которая нагревает жидкость на 113 ° F (63 ° C). Это возвращает молекулу в ее первоначальную форму, выделяя энергию в виде тепла.

«Когда мы приступаем к извлечению энергии и ее использованию, мы получаем увеличение тепла, которое больше, чем мы осмеливались надеяться», — сказал руководитель исследовательской группы Каспер Мот-Поулсен, профессор кафедры химии и химической инженерии.

Когда возникает потребность в энергии, богатую энергией жидкость можно использовать для питания водонагревателя, посудомоечной машины, сушилки для белья и многого другого. Также могут быть промышленные применения, в том числе низкотемпературное тепло, используемое для приготовления пищи, стерилизации, отбеливания и дистилляции.

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