Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин представил нового исполняющего обязанности руководителя «Красноярскэнерго». Предыдущий директор красноярского филиала Максим Шитиков покидает энергокомпанию в связи с окончанием трудового контракта. С 8 мая исполняющим обязанности директора красноярского филиала «Россети Сибирь» назначен Сергей Заворин.

Сергей Заворин родился 28 ноября 1980 года в Томске. В энергетике работает уже более 13 лет. Ранее он возглавлял филиал «Хакасэнерго», где проработал три года. До этого занимал должность начальника экономики в компании «Россети Сибирь». Сегодня на оперативном штабе под руководством генерального директора «Россети Сибирь» Сергей Заворин был представлен коллективу «Красноярскэнерго».

«Красноярск – это локомотив нашей энергосистемы и перед Сергеем Сергеевичем я ставлю четкие, конкретные задачи по повышению надежности электроснабжения одного из самых больших регионов Сибири. Это вопросы технологического присоединения, потери в сетях, тарифная составляющая, инвестпрограмма. Задачи все непростые, но я уверен, что он с ними справится, разберется в каждом вопросе и коллектив «Красноярскэнерго» ему в этом поможет. Ведь только совместными усилиями, общей командой можно работать на результат», - отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Сергей Заворин обозначил первоочередные задачи для сотрудников филиала и выразил желание в ближайшее время лично познакомиться с каждым подразделением, каждым районом электрических сетей филиала.

«В ближайшее время я планирую проехать в каждое подразделение. Мы проговорим, обсудим все проблемные вопросы. Сразу скажу: в чем-то я буду сравнивать вашу работу с регионом, где я работал, какие-то подходы придется поменять, но это будет взвешенно, разумно, без лишних потрясений. Будем работать вместе, будем работать на благо потребителя, к которому у меня очень трепетное отношение», - рассказал на представлении коллективу Сергей Заворин.

В свою очередь, энергокомпания благодарит прежнего руководителя филиала Максима Шитикова - опытного профессионала, знающего и любящего Красноярский край - и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

СПРАВКА

Заворин Сергей Сергеевич назначен на должность и.о. руководителя филиала «Красноярскэнерго» 8 мая 2021 года. До этого руководил филиалом «Хакасэнерго», с 13 марта 2018 года. Стаж работы в ПАО «Россети Сибирь» - более 13 лет, в течение которых Заворин прошел трудовой путь от экономиста отдела планирования инвестиционных проектов департамента экономики и финансового анализа, начальника отдела планирования инвестиционных программ до руководителя блока экономики ПАО «Россети Сибирь». Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.