Исследователи разрабатывают новую безметалловую перерабатываемую полипептидную батарею. Она разлагается по мере необходимости. Это сократит количество отходов.

Одна из проблем, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии, связана с тем, как ее хранить. Современные литиевые батареи, содержащие металл, хорошо служат, но сами по себе неэкологичны. Ученые исследуют альтернативные, более «зеленые» химические соединения. Команда Техасского университета A&M, например, продемонстрировала безметалловую батарею. По мере необходимости ее помещают в кислотные растворы для разложения.

При создании новой батареи ученые использовали электрохимически активные цепи аминокислот — окислительно-восстановительные активные полипептиды — для создания двух электродов. Они передают энергию от одного к другому, когда устройство заряжается и разряжается.

Авторы разработки протестировали батарею нового типа. Выяснилось, что электроды выполняют роль активных материалов во время работы, оставаясь стабильными. Впоследствии компоненты смогли разложиться, когда их подвергли воздействию кислоты. В результате аминокислоты и другие продукты разложения можно повторно использовать или оставить для безвредного растворения в окружающей среде.

Сейчас ученые стремятся улучшить конструкцию с помощью машинного обучения.

Фото: Texas A&M Engineering