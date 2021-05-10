 
Законотворчество (постановления)

Правительство дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием

Правительство дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием

10 мая 2021, 12:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, образования. Так, в перечень, в частности, включено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нескольких участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство и реконструкция отдельных участков автомагистрали М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга». 

Также в списке проект, связанный с возведением онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске. 

Кроме того, перечень дополнен позицией,  предусматривающей строительство двух современных судов неограниченного района плавания. 

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 18 марта 2016 года №449-р.

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Источник: government.ru

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