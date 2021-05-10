Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, образования. Так, в перечень, в частности, включено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нескольких участков автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство и реконструкция отдельных участков автомагистрали М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга».

Также в списке проект, связанный с возведением онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске.

Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство двух современных судов неограниченного района плавания.

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 18 марта 2016 года №449-р.