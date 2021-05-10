Возможность снижения доли собственных средств инвестора и увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов предполагают обновлённые условия программы «Фабрика проектного финансирования». Постановление о внесении соответствующих изменений подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Они предоставляют заёмщику синдицированный, то есть совместный, кредит.

Новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам. В частности, с 20 до 10% стоимости проекта снижается доля собственных средств заёмщика на операционной стадии. Вместе с тем с 20 до 30 лет увеличивается срок окупаемости проектов. Кроме того, теперь у инвесторов появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного проекта, а также объединить несколько инвестиционных решений в один проект.

Также постановлением Правительства до 1 июля 2021 года продлевается срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями.

Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает «ВЭБ.РФ». Сейчас в портфеле «фабрики» находится более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3,5 трлн рублей. Одобрение уже получили 14 проектов общей стоимостью 1 трлн рублей, по 11 из них подписаны договоры синдицированного займа. Среди наиболее крупных – строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке «КуйбышевАзот» в Самарской области, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области. В 2021 году «ВЭБ.РФ» планирует рассмотреть ещё 8 потенциальных проектов более чем на 600 млрд рублей.