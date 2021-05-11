"Атоммаш" отгрузил парогенераторы нового типа для Курской АЭС-2

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил комплект парогенераторов для энергоблока №1 Курской АЭС-2. Изделия весом 355 тонн каждый, преодолеют по Дону 1500 км до Воронежа. Далее теплообменные аппараты погрузят на железнодорожный транспортер и по железной дороге доставят до площадки заказчика.

Модификация оборудования с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ предусматривает новую конструкцию, в которой отсутствует коллектор пара в верхней части парогенератора. Пар выходит из одного патрубка, который напрямую соединен с паропроводом. Длина парогенератора увеличена на один метр и составляет 15 метров, диаметр — более 4 метров. В средней части расположены коллекторы для подвода и отвода теплоносителя, где закреплены концы 11 000 теплообменных труб — змеевиков. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 11 до 17 метров.

Парогенератор ПГВ-1000МКО (тип, входящий в проект ВВЭР-ТОИ), обладает повышенной паропроизводительностью и тепловой мощностью — 1652 т/ч, в сравнении, ПГВ-1000МКП реакторной установки ВВЭР-1200 — 1602 т/час. Номинальная тепловая мощность парогенератора ПГВ-1000МКО — 828 МВт, для ПГВ-1000МКП — 803 МВт.

Проект ВВЭР-ТОИ также предполагает новую компоновку оборудования на АЭС. Парогенераторы располагаются в два ряда по два парогенератора в ряду. В предыдущих проектах парогенераторы располагались вокруг ядерного реактора тангенциально.

По словам генерального директора АО «АЭМ-технологии» Игоря Котова, проект Курской АЭС-2 важен для дальнейшего развития российской технологий реакторов типа ВВЭР. «АЭМ-технологии» — крупнейший производитель оборудования данного типа и выпуск модели ВВЭР-ТОИ своеобразный вызов для нас, возможность показать своё умение быстро, на высоком уровне адаптировать производственные процессы для решения новых задач. Несмотря на известные карантинные ограничения, мы успешно справились с выпуском первого комплекта оборудования с новым типом отечественного реактора ВВЭР-ТОИ», — подчеркнул он.

Для справки:

Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора.

Проект Курской АЭС-2 включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ, и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1300 МВт.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»