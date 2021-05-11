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Группа Legrand выпускает новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA

Группа Legrand выпускает новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA

11 мая 2021, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Группа Legrand представляет новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA. Ее отличает современный строгий дизайн, расширенный функционал и электробезопасность. Помимо этого, INSPIRIA помогает значительно сократить время и трудозатраты на монтаж.

Серия обладает насыщенным функционалом для реализации любой задачи. Помимо базовых механизмов розеток и выключателей в ней есть зарядные устройства, силовые комби-розетки с USB типа C, компьютерные, телефонные и ТВ-розетки, термостаты для теплых полов, а также карточные выключатели для гостиничных номеров. И всё это доступно с учётом высококачественных компонентов, из которых изготовлена серия.

 

Расширенные возможности INSPIRIA

Розетки имеют интегрированные защитные шторки, контакты выполнены из материалов, обеспечивающих надёжную эксплуатацию длительное время.

Комби-розетки оснащены встроенной защитой от перегрузки, а в зарядных устройствах USB увеличен ток до 3000 мА для ускоренной подзарядки энергоемких батарей. Телевизионные и спутниковые розетки выполнены с применением высококачественных компонентов с экранированием Class А, что эффективно защищает от помех 220В и 3G/4G. Расширенная полоса частот без ограничений обеспечит стабильную передачу сигналов в любых ТВ-сетях. Компьютерные розетки оснащены знаменитыми эргономичными коннекторами Legrand 6 категории и обеспечивают скорость передачи данных до 1 Гбит/с и при этом непревзойдённую скорость и удобство монтажа.

Выключатели INSPIRIA отличаются улучшенной эргономикой со свободным ходом клавиши для уверенной коммутации светодиодных ламп. Для подсветки или индикации предусмотрены съёмные светодиодные лампочки с низким энергопотреблением и эстетичные линзы белого цвета. Универсальные светорегуляторы для светодиодных ламп обладают встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания. Для корректной работы с лампами разных производителей доступен ручной выбор типа нагрузки, а плавный пуск/стоп продлит срок службы лампочек. Доступно и экономичное дополнительное управление светорегулятором с нескольких мест обычными механическими кнопками.

Станут доступны и опции для коммерческой недвижимости. Серия INSPIRIA включает новые электромеханические карточные выключатели с долговечной светодиодной подсветкой белого цвета для удобства пользователя. Многопостовая горизонтальная установка расширит возможности проектных решений. Но и это еще не все. Увеличить функционал серии INSPIRIA для проектного бизнеса можно функциями модульной коллекции Mosaic от Группы Legrand – предусмотрено более 200 различных функций.

 

Монтаж INSPIRIA

Сборка электроустановочных изделий INSPIRIA происходит быстро: всего за два шага благодаря накладке на защелках. Компактная глубина (20 мм для выключателей и 30 мм для розеток) позволяет комфортно уложить провода в монтажные коробки любой глубины. Для удобства подключения кабелей в устройствах INSPIRIA предусмотрена маркировка. Прочный суппорт и механизм из поликарбоната обеспечивают максимальную электробезопасность при монтаже и эксплуатации.

Изделия серии можно эксплуатировать во влажных помещениях. Для этого предусмотрены специальные механизмы и опции c повышенной категорией пылевлагозащиты IP44.

 

Дизайн INSPIRIA

Дизайн коллекции INSPIRIA создан специалистами французского бюро Legrand эксклюзивно для российского рынка. На создание новой серии Группа Legrand потратила более 16 000 часов исследований и разработок. Сам механизм прошел в совокупности уже более 500 тестов электриками и другими специалистами электротехнического рынка. Это позволило сделать INSPIRIA по-настоящему актуальной – доступная серия позволит воплотить проекты любой сложности и без лишних затрат.

Дизайн серии INSPIRIA доступен в четырех цветах для механизмов и в десяти вариантах для декоративных рамок. Он предусматривает множество вариантов цветовых решений: классические (белый, слоновая кость), свежие и трендовые (мятный и розовый), спокойные пастельные (шампань и жемчуг), премиальные монохромные (алюминий и антрацит) и оттенки роскоши (бронза и дымчатый). Декоративные рамки серии INSPIRIA выполнены из качественного ABS-пластика, который устойчив к воздействию ультрафиолета и не потеряет свой цвет под лучами солнца.

Евгений Дедюкин, Руководитель направления ЭУИ Стандарт и Эко:

«INSPIRIA – это новая линейка электроустановочных изделий, которая подойдёт для современной квартиры или дома. При ее разработке мы учли все современные тренды и требования рынка. С одной стороны, потребитель хочет максимум функциональности. Поэтому в серии помимо традиционных решений представлены и современные. Так, для гаджетов предлагается встроенное зарядное устройство USB сразу с двумя типами: А и С. С другой стороны, потребителю сейчас важен и дизайн. Форма INSPIRIA – это классический квадрат с четкими линиями, но в то же время и округлыми формами. Изделия смотрятся очень лаконично и сбалансированно. Благодаря широкой цветовой палитре трендовых и классических цветов изделия будут идеально смотреться в любом стиле интерьера: от классики и хай-тек до скандинавского минимализма. Всё это мы называем «вдохновение в квадрате». Немаловажен и монтаж, которому мы уделили особое внимание и сделали максимально простым. Пара примеров: лицевая панель в розетках на 220 В вместо винта фиксируется защелками. Это позволяет значительно сократить время монтажа и закончить ремонт быстрее. Компьютерные розетки подключаются без использования специального инструмента, а также прощают ошибки монтажа, позволяя переподключать витую пару до пяти раз. И, конечно, мы подумали, чтобы сделать эту линейку как можно доступнее для широкого потребителя. По-моему, у нас всё получилось!».

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Источник: Legrand

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