Специалисты завершили модернизацию подсветки арок Крымского моста - теперь в темное время суток они будут подсвечены цветами российского флага. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления дорог "Тамань", обслуживающего дорогу.

"Завершена модернизация подсветки арок Крымского моста: автодорожный и железнодорожный арочные пролеты доосвещены дополнительными светильниками. Теперь иллюминация имеет цвета государственного флага со стороны Черного и Азовского морей. Мероприятие приурочено к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Работы выполнили 45 электромонтажников, в число которых вошли специалисты по промышленному альпинизму. Мероприятия проводились на протяжении трех месяцев. Для настройки освещения специалисты выходили в море, чтобы с разных ракурсов корректировать углы наклона светильников. Для подсветки арочных пролетов, мостовых опор и подходов к ним было использовано более 11 км кабеля и свыше 3 тыс. светильников, которые закрепили на 260 кронштейнах.

"Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова, - рассказал главный энергетик управления дорог "Тамань" Андрей Штефуртяк, слова которого приводит пресс-служба. - Использованные нами светильники доказали свою длительную работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра".

В пресс-службе "Крымской железной дороги" (КЖД) сообщили, что обновленную подсветку, которая подчеркивает архитектурные конструктивные особенности транспортного перехода через Керченский пролив, включат 8 мая в 20:30 мск.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.

Фото: © Официальный информационный сайт строительства Крымского моста