Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства карьера для отработки запасов неокисленных железистых кварцитов Стойленского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Стойленский горно-обогатительный комбинат с 1961 года ведет разработку одноименного железорудного месторождения, запасы которого приурочены к Старооскольскому рудному району Курской магнитной аномалии. Сейчас предприятие входит в группу НЛМК, будучи ключевым поставщиком сырья для Новолипецкого металлургического комбината. Промышленная площадка ГОКа расположена в 8 км от города Старый Оскол и в 12 км от города Губкина в Белгородской области.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реализация второго этапа строительства карьера для отработки неокисленных железистых кварцитов месторождения с увеличением добычи руды с 36,8 млн тонн в год до 46,8 млн тонн в год за 2020-2040 годы. Глубина карьерной выемки по замкнутому контуру достигнет в 2040 году 366,6 м. Площадь карьера по поверхности составит 9812,1 тыс. м2.

Окисленные железистые кварциты в настоящее время на Стойленском ГОКе не обогащаются. Попутно добытые окисленные кварциты складируются в отдельный отвал.

Представленные на экспертизу решения разработаны с учетом перехода на циклично-поточную технологию погрузки руды после 2025 года, когда железнодорожный транспорт заменят конвейеры. Для дробления и транспортировки руды с 2026 года планируется ввод в работу дробильно-конвейерного комплекса. Для накопления резервных объемов сырья, необходимого для бесперебойного обеспечения обогатительной фабрики, построят буферный склад руды.

Реконструкция дробильно-обогатительного комплекса с возможностью переработки до 46,8 млн тонн в год неокисленных железистых кварцитов пройдет в рамках отдельного проекта. Для размещения дополнительного объема вскрышных пород на поверхности на дополнительно отведенном земельном участке строят новый Юго-Западный отвал с необходимыми сооружениями для отведения поверхностных вод.

Генеральный проектировщик – АО «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство дренажной системы в районе железнодорожной станции Новая, расположенной на юго-восточном нерабочем борту карьера, и обеспечение водоотведения дренируемой воды в горные выработки подземного дренажного комплекса АО «Стойленский ГОК».

Фото: thebf.ru