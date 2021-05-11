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Найден дешевый способ восстановления почвы после загрязнения тяжелыми металлами

Найден дешевый способ восстановления почвы после загрязнения тяжелыми металлами

11 мая 2021, 14:00
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ЭКОЛОГИЯ
Источник: ТАСС

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Российские исследователи выяснили, что загрязненные тяжелыми металлами почвы можно эффективно восстанавливать дешевым доступным биоуглем, который получают из сельскохозяйственных отходов. Результаты работы опубликованы в журнале Plants, сообщила во вторник пресс-служба Российского научного фонда.

"Почвоведы проверили эффективность различных сорбентов для восстановления почв, загрязненных тяжелыми металлами. Выяснилось, что дорогостоящий и сложный для производства гранулированный активированный уголь по эффективности практически не отличается от дешевого и доступного биоугля, который можно производить из сельскохозяйственных отходов", - говорится в сообщении.

Тяжелые металлы - самые распространенные загрязнители почв, рассеивающиеся на километры вокруг металлургических заводов и тепловых станций. В почве они образуют соединения, среди которых наибольшую опасность несут слабосвязанные ("подвижные"). Их трудно удалить из почвы, так как они не разлагаются естественным путем и не подвергаются микробной деградации. Восстанавливают загрязненные почвы обычно с помощью сорбентов или специальных стабилизирующих добавок.

В новом исследовании ученые изучили подвижность в почве меди и цинка. Почвоведы провели эксперимент, вырастив яровой ячмень на загрязненных черноземных почвах. Содержание тяжелых металлов превышало допустимые концентрации химических веществ в пять-десять раз. Ученые внесли в сосуды с почвой соли меди и цинка и через определенное время проанализировали, какие соединения образуют эти металлы. Затем авторы исследовали эффективность двух видов сорбентов - гранулированного активированного угля и биоугля.

"Мы установили, что после попадания в почву металлов содержание мобильных их соединений, опасных с экологической точки зрения, увеличивается в почве до 57%. Медь в почве образует комплексные формы с органическим веществом, что увеличивает ее биодоступность для растений. Цинк активно усваивается растениями из почвы за счет обменных и специфически сорбируемых соединений", - сказала ведущий научный сотрудник Южного федерального университета Марина Бурачевская, слова которой приводятся в сообщении.

Выяснилось, что добавление в почву гранулированного активированного угля и биоугля способствовало снижению содержания в ней слабосвязанных соединений металлов, особенно в наиболее подвижных формах. При этом, как отмечают авторы работы, гранулированный активированный уголь по эффективности практически не отличался от доступного биоугля.

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Источник: ТАСС

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