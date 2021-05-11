Гидроэнергетики Северо-Осетинского филиала РусГидро приняли участие в торжественной церемонии открытия в селении Рассвет Ардонского района мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Мемориальный памятник увековечивает имена 480 погибших советских солдат, в его создании приняли участие администрация Ардонского района, Северо-Осетинский филиал ПАО «РусГидро», республиканские поисковые отряды, военный историк Алина Акоефф.

На торжественной церемонии открытия присутствовали врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло, руководство Ардонского района, директор Северо-Осетинского филиала РусГидро Виталий Тотров, представители национально-культурных обществ и диаспор, военнослужащие 58 армии и жители села.

Сергей Меняйло поблагодарил всех, кто проявляет инициативу и восстанавливает имена героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Осенью 1942 года Рассвет стал полем для одного из самых крупных танковых сражений в период битвы за Кавказ.

2 ноября фашисты прорвали внешний оборонительный обвод Орджоникидзевского оборонительного района на участке 34 стрелковой бригады 11 гвардейского стрелкового корпуса между селением Рассвет и Дзуарикау и заняли селения Саниба и Гизель, создав угрозу городу Орджоникидзе (сейчас - Владикавказ).

Большая часть 34 бригады погибла, стараясь удержать рубежи обороны. Однако против них были брошены две танковые дивизии Вермахта, общим количеством до 100 танков. Ожесточенные бои за село продолжались вплоть до 23 декабря 1942 года.

В боевых действиях в Рассвете принимали участие 319 стрелковая дивизия, 34, 5, 57 стрелковые бригады, 140 танковая бригада. Более 1000 бойцов погибли в ожесточенном сражении.

Благодаря многодневной обработке архивных данных, которая велась в течение года, удалось восстановить поимённый список всех погибших бойцов, захороненных в братской могиле в селении Рассвет. В списках защитников Северной Осетии находятся представители почти всех республик и областей бывшего СССР.

Работа по благоустройству обелисков и захоронений стала для гидроэнергетиков традиционной. С 2015 года Северо-Осетинский филиал РусГидро в рамках проекта «Память на высоте» ведет масштабную работу по замене табличек на братских могилах с восстановлением имен погибших героев. За это время реконструировали и благоустроили братские могилы в селениях Кадгарон, Дур-Дур, Кора-Урсдон, Нарт, Хумалаг, в станице Николаевская, местечке Силтанук, поселке Нузал, с.Мичурино, создан мемориал павшим защитникам Владикавказа на Аллее Славы.

*Группа РусГидро осуществляет комплекс мероприятий по поддержке ветеранов и участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительной программы. Во всех регионах присутствия энергохолдинг ежегодно проводит для ветеранов праздничные концерты, вручает ценные подарки, оказывает материальную помощь.

РусГидро благоустраивает мемориалы и памятники, способствует формированию преемственности поколений организуя торжественные патриотические мероприятия для детей.

**В годы войны североосетинская гидроэнергетика по сути оказалась на передовой боевых действий. В те времена Гизельдонская ГЭС была стратегическим важным объектом: она снабжала энергией грозненские нефтепромыслы, а также республиканские объекты народного хозяйства, многочисленные госпитали и завод «Электроцинк», где изготавливались боеприпасы. Принимая все это во внимание, командование наступающих немецких частей поставило задачу авиации разбомбить станцию. Однако узкая горная теснина служила надежным щитом для Гизельдонской ГЭС. Попытки немецких ассов разрушить станцию так и не увенчались успехом. Один из пикирующих бомбардировщиков разбился о скалы. После этого интенсивность авианалетов заметно спала.