Рядом с Петербургом построят ЖК "Стороны Света"

Банк ДОМ.РФ направит 5,7 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Стороны Света» в пос. Бугры Ленинградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, уточнив, что данный ЖК находится в непосредственной близости от границы с Санкт-Петербургом.



Кредитную линию банк открыл группе компаний «Прок». Девелопер направит средства проектного финансирования на строительство четырех домов высотой от 15 до 20 этажей, почти на 2,3 тыс. квартир. Полностью завершить строительство он планирует к первому кварталу 2024 года.



Жилой комплекс спроектирован с зонами для прогулок, детскими площадками, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-службой. На придомовой территории оборудуют площадки для занятий спортом на свежем воздухе.



По данным портала наш.дом.рф, сегодня более 56% жилья (1,5 млн кв. метров) в Ленинградской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2,7 млн «квадратов» жилья.



Ранее «СГ» сообщала, что ДОМ.РФ профинансирует на 14,5 млрд рублей строительство четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса Микрогород «В лесу» в Московской области.