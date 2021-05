Компания ACWA Power* спроектирует, построит и будет осуществлять эксплуатацию СЭС Kom Ombo мощностью 200 МВт в Египте. СЭС Kom Ombo планируется построить менее чем в 20 км от крупнейшего в Африке комплекса солнечной генерации Бенбан (Benban), мощность которого составляет 1,8 ГВт. Ожидается, что СЭС Kom Ombo, которая станет крупнейшей в стране СЭС, построенной частной компанией, обеспечит электроснабжение 130 тыс. египетских домохозяйств.

Финансирование проекта строительства СЭС по соглашению с ACWA Power будет осуществляться Европейским банком реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) ($ 36), Фондом международного развития ОПЕК (OPEC Fund for International Development (the OPEC Fund)) ($ 18 млн), Африканским банком развития (African Development Bank (AfDB)) ($ 17,8 млн), Зеленым климатическим фондом (Green Climate Fund (GCF)) ($ 23,8 млн) и Арабским банком (Arab Bank) ($ 18). На реализацию проекта ACWA Power также получит переходный займ в размере $ 14 млн от Европейского банка реконструкции и развития и в размере $ 33,5 млн от Арабской нефтяной инвестиционной корпорации (Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)). Сооружение СЭС Kom Ombo будет способствовать достижению поставленной правительством Египта цели по выработке 42% электроэнергии в стране из ВИЭ к 2035 г., при этом обеспечивая один из самых низких тарифов на электроэнергию на Африканском континенте.

* Зарегистрированная в Саудовской Аравии компания ACWA Power специализируется в разработке и инвестировании в проекты в области возобновляемой энергетики и водоочистки в 11 странах Ближнего Востока, Южной и Северной Африки, а также Юго-Восточной Азии. ACWA Power финансируется саудовскими и международными банками, включая британский Standard Chartered Bank и китайский Silk Road Fund.