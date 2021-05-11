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В Калмыкии "умные" счётчики электроэнергии сэкономили 10,5 млн рублей в 1 квартале 2021 года

В Калмыкии умные счётчики электроэнергии сэкономили 10,5 млн рублей в 1 квартале 2021 года

11 мая 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Снижение потерь электроэнергии с внедрением интеллектуальных приборов учёта (ИПУ) в Республике Калмыкия составило 3,3 млн кВт*ч за 1 квартал 2021 года. Экономический эффект от внедрения ИПУ составил 10,5 млн рублей. Такой объем соизмерим с трёхмесячным потреблением г. Лагань, где проживает более 12 тысяч человек.

Сейчас в регионе действует более 12 тысяч «умных» счётчиков. Ожидаемый экономический эффект в 2021 году с учетом ранее установленных счетчиков – 53,1 млн рублей (13 млн кВт*ч).

Установка современных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. Потребитель при их использовании получает возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления, его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку. Кроме того, это оборудование позволяет перейти на многотарифный энергоучет, когда использование энергоёмкой бытовой техники можно частично перенести на ночные часы. Таким образом можно управлять своими расходами и сэкономить на плате за потребленную электроэнергию.

Справочно

С 1 июля 2020 года в России вступили в силу изменения в законе N 522-ФЗ, согласно которым ответственность за установку и содержание приборов учета электроэнергии перешла от потребителей к поставщикам. Все общедомовые и индивидуальные счетчики в многоквартирных домах теперь устанавливает обслуживающая энергосбытовая компания. А установку «умных счетчиков» на производственных территориях, в частном секторе, садовых и дачных обществах осуществляет электросетевая компания.

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Источник: Россети Юг

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