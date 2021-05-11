В этом году отремонтируют 34 моста и 950 км дорог в Башкирии

В Республике Башкортостан в текущем году отремонтируют 34 моста общей длиной 2 км и 950 км дорог. В том числе в порядок приведут 215 км подъездов к местам массовой жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ во вторник, 11 мая.

Также в планах на этот год - построить и реконструировать 28,2 км дорог. Объем дорожного фонда республики в 2021 году достиг 26,6 млрд рублей, из которых 7,3 млрд рублей - федеральные средства.

По информации властей, в текущем году специалисты завершат реконструкцию 7,5 км трассы «Иглино - Кальтовка», а также капитальный ремонт 5 км дороги «Старосубхангулово - Мраково», заасфальтировав подъезд к пещере Шульган-Таш. В республике отремонтируют участки дорог «Благовещенск - Павловка» протяженностью 13,6 км, «Серменево - Амангильдино - Баймак» длиной 12,4 км и «Уфа - Бирск - Янаул» протяженностью 11,6 км.

Для обеспечения безопасного движения по региональным и местным дорогам в этом году подрядчики обустроят 56 км пешеходных дорожек, смонтируют 83 км освещения, установят 20 тыс. знаков, 235 светофоров и пешеходные ограждения.

В Уфе в порядок планируют привести более 46 км улично-дорожной сети. В текущем году в городе закончат возведение моста через реку Белую в створе улицы Воровского и реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольской. Добавим, мостовую переправу строят между двумя существующими мостами (старым и новым) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также напомним, что в текущем году планируется начать строительство путепровода через ж/д пути Южного обхода Уфы в поселке Зинино.

Кроме того, по информации властей, в 2021 году направляется 5,1 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы. На объекте трудится более 1,2 тыс. человек. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Напомним, в этом году Правительство РФ выделяет на дорожные работы 69 регионам 100 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей направлено на строительство Восточного выезда из Уфы.