Выбран подрядчик для капремонта трассы Р-23 в Псковской области

Для капитального ремонта участка федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия» в Псковской области выбрали подрядную организацию. В торгах участвовали две компании. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Заявки на участие в открытом конкурсе по капремонту дороги Р-23 с 468-го км по 481-й км с подготовкой рабочей документации и обследованием местности на наличие взрывоопасных предметов поступили от АО «Буер» и ООО «СК «Орион Плюс». Комиссия рассмотрела заявки участников и признала их соответствующими требованиям. Первый номер присвоен АО «Буер». С компанией планируют заключить контракт на сумму 2 млрд 69 млн 664 тыс. рублей, что меньше максимальной цены на 100 млн рублей. Второй номер комиссия присвоила ООО «СК «Орион Плюс», ценовое предложение участника - 2 млрд 69 млн 764 тыс. рублей.

Напомним, к капитальному ремонту участка трассы необходимо приступить с даты заключения договора и завершить до 5 октября 2023 года. Добавим, в прошлом году в Псковской области ввели в эксплуатацию после капремонта два участка трассы Р-23 суммарной протяженностью более 50 км.