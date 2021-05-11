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Яркие новинки Legrand на Форуме электротехники и инженерных систем​

Яркие новинки Legrand на Форуме электротехники и инженерных систем​

11 мая 2021, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ФОРУМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

13 мая 2021 г. в Москве состоится Форум электротехники и инженерных систем. Это масштабное мероприятие для профессионалов, организованное федеральным дистрибьютором ЭТМ.

Организаторы ожидают более 3000 участников, для которых подготовлена обширная экспозиция новинок и деловая программа. Свои новинки представят 90 производителей электротехники, систем безопасности, СКС, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.

Участники форума смогут узнать о новых разработках из первых рук. В частности, Legrand впервые представит широкому кругу новую серию электроустановочных изделий INSPIRIA. Серия обладает модными формами и трендовыми цветами, имеет современные функции, а также отличается простым и быстрым монтажом.

В рамках форума представители Legrand проведут два мероприятия. Евгений Дедюкин, Руководитель направления ЭУИ Стандарт, Эко, презентует новую серию INSPIRIA. Евгений расскажет о дизайне, технических особенностях и за счет чего серия помогает значительно экономить время на монтаже.

Иван Мороз, Руководитель направления по работе с электриками, проведет мастер-класс «Умный дом Legrand: как управлять электрикой со своего смартфона и голосом». Участникам на практике будет показано, как настраивать и использовать такой дом.

Мероприятие будет интересно строительно-монтажным организациям, техническим службам промышленных предприятий, сборщикам щитового оборудования, проектным институтам.

Форум пройдет 13 мая 2021 года, с 10:00 до 17:00 в Гостином дворе (г. Москва, ул. Ильинка, 4, подъезд 5). Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте мероприятия electricforum.ru

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Источник: Legrand

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