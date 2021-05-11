Компания «Россети Тюмень» организовала комплексную практикоориентированную подготовку для сотрудников Сургутского политехнического колледжа (СПК). Свои профессиональные навыки на базе энергокомпании повысили девять преподавателей и мастеров производственного обучения.

Стажировка наставников стала новым этапом интеграции «Россети Тюмень» в региональную систему профессионального образования. Специалисты «Россети Тюмень» организовали для педагогического коллектива экскурсию на переключательный пункт 110 кВ «Победа», где продемонстрировали применяемые технологии и оборудованием центра питания, устройства релейной защиты и автоматики, средства современной диагностики. Представители СПК обсудили с руководством сургутского филиала «Россети Тюмень» различные аспекты работы предприятия: вопросы охраны труда, проблематику электробезопасности, специфику краткосрочного обучения и повышения квалификации действующих энергетиков.