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Преподаватели политехнического колледжа прошли стажировку в "Россети Тюмень"

Преподаватели политехнического колледжа прошли стажировку в Россети Тюмень

11 мая 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Компания «Россети Тюмень» организовала комплексную практикоориентированную подготовку для сотрудников Сургутского политехнического колледжа (СПК). Свои профессиональные навыки на базе энергокомпании повысили девять преподавателей и мастеров производственного обучения.

Стажировка наставников стала новым этапом интеграции «Россети Тюмень» в региональную систему профессионального образования. Специалисты «Россети Тюмень» организовали для педагогического коллектива экскурсию на переключательный пункт 110 кВ «Победа», где продемонстрировали применяемые технологии и оборудованием центра питания, устройства релейной защиты и автоматики, средства современной диагностики. Представители СПК обсудили с руководством сургутского филиала «Россети Тюмень» различные аспекты работы предприятия: вопросы охраны труда, проблематику электробезопасности, специфику краткосрочного обучения и повышения квалификации действующих энергетиков.

«Обучение преподавателей и мастеров СПК – это логичное продолжение развития наших взаимоотношений с региональной системой профессионального образования. В рамках многолетнего сотрудничества мы на систематической основе проводим встречи со студентами, специалисты «Россети Тюмень» принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий. Опыт, которым мы поделились в эти дни с педагогами и мастерами колледжа, поможет взрастить талантливых специалистов-энергетиков. Эти молодые сотрудники, уже подготовленные к решению актуальных отраслевых задач, впоследствии придут в наши подразделения на работу», – отметил директор сургутского филиала «Россети Тюмень» Виталий Мазуров.

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Источник: Россети Тюмень

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