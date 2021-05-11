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Сочинские энергетики обеспечат надежное электроснабжение курортных зон

Сочинские энергетики обеспечат надежное электроснабжение курортных зон

11 мая 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» обеспечат усиленный контроль за электроснабжением зон гостеприимства в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края на протяжении всего летнего периода.

Специалисты Сочинских электросетей уже завершили внеплановые осмотры подстанций и линий электропередачи, которые обеспечивают электричеством отели, санатории, детские лагеря и другие объекты курортной инфраструктуры. Всего обследовано более 80 пунктов размещения. Кроме того, налажено взаимодействие с собственниками курортных объектов – им даны рекомендации по обследованию внутренних сетей.

– Сочинские энергетики вошли в состав городского межведомственного оперативного штаба, который начал свою работу с первого мая по поручению главы города. С этого времени наши специалисты переведены на особый режим контроля для того, чтобы не допустить длительных нарушений энергоснабжения объектов размещения. В этом году курорты ожидают прием около четырех миллионов гостей с мая по сентябрь. Наша задача приложить все усилия для того, чтобы у туристов о летнем отдыхе остались только приятные впечатления, – отметил Первый заместитель генерального директора компании «Россети Кубань» – директор Сочинских электрических сетей Эдгар Армаганян.

Специалисты также ожидают увеличение нагрузок на энергосистему у потребителей жилого фонда. Энергетики связывают это с активным использованием кондиционеров при высоких температурах. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в летнее время специалисты провели масштабный ремонт более 250 км воздушных линий электропередачи и 180 трансформаторных пунктов.

До начала летнего сезона будет завершена большая часть годовой ремонтной программы 2021 года для того, чтобы свести к минимуму плановые работы на энергообъектах и возможные отключения электроэнергии.

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Источник: Россети Кубань

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