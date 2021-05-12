Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
12 мая 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Неосвещенных мест в городском округе Солнечногорск становится меньше. Работы по монтажу уличных опор и установке новых светодиодных светильников проводят специалисты «БЛ Инжиниринг» в рамках концессионного соглашения. До конца года в деревнях муниципалитета и в Солнечногорске будет установлено 746 опор освещения, протянуто 22 км проводов.
Светлее стало в деревне Терехово. Здесь установили 64 уличные опоры и смонтировали фонари, также работы по протяжке проводов ведутся в Савельево, Глазово и Ложках.
С полным перечнем программы освещения можно ознакомиться на сайте администрации: www.solreg.ru в разделе «Комфортная среда». Также в округе уже заработал сервисный центр по вопросам уличного освещения. Теперь сообщить о неработающих фонарях можно по телефону: 8 (905) 745-62-56 (звонки, WhatsApp, Telegram).
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