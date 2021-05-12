АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать 3 линии электропередачи в Луховицком районе и Зарайске. Работы пройдут в СНТ «Южный», селе Городна и городе Луховицы в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

В текущем году в дачном поселке «Южный», который находится в районе г. Зарайск, запланирован ремонт участка воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 1,6 км. АО «Мособлэнерго» заменит опоры и провода на СИП. В СНТ «Южный» более 500 потребителей.

В селе Городна Луховицкого района планируется замена опор и провода на участке воздушной линии электропередачи протяжённостью 1,1 км. Линия расположена на улицах Горная и Парковая. ЛЭП обеспечивает электричеством порядка 100 потребителей.

В 2021 году на пересечении Энергетического проезда и улицы Пушкина в г. Луховицы планируется замена кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №32 до водозаборного узла.

Пресс-служба АО «Мособлэнерго»