Axon Cable получит на развитие почти 700 тыс. евро

Банк Swedbank выделил финансирование в размере почти 700 тыс. евро производителю кабелей ООО Axon Cable, сообщили представители банка.

Предприятие Axon Cable вложит более 350 тыс. евро в модернизацию находящегося в Даугавпилсе производственного здания, а также почти полмиллиона евро в приобретение нового производственного оборудования. По проекту модернизации производственного здания гарантию в размере 285 тыс. евро предоставило также финансовое учреждение развития Altum.

Axon Cable - крупный работодатель не только в Даугавпилсе, но и в масштабе всей Латгале - на предприятии занято более 600 сотрудников.

"Axon Cable производит продукцию добавленной стоимости, которая используется не только в машиностроении или производстве военной техники, но и в космических технологиях. Столкнувшись с кризисом отдельных отраслей во время пандемии, Axon Cable сумело перенаправить сбыт своей продукции на новые рынки, амортизировав привносимые пандемией риски", - сказал руководитель отдела предприятий Swedbank Лаурис Менцис.

Axon Cable - международное предприятие, которое принадлежит зарегистрированному во Франции предприятию Axon Cable SAS. Группа включает в себя более 20 предприятий, из них девять, в том числе завод в Даугавпилсе, занимаются производством.

Предприятие в основном производит высокотехнологичные электрические и электронные кабели, провода и их соединения. Более 95% произведенной продукции экспортируется. По большей части продукция Axon Cable используется в сферах производства автомобилей и военной техники, в авиации и в космических технологиях, а также в отраслях робототехники и промышленного оборудования.

Группа Axon Cable в прошлом году работала с оборотом 150 млн евро, и это на 3% меньше, чем в 2019 году.