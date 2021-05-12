ГИС ЖКХ переведена в ведение Минстроя

11 мая вступает в силу закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому ГИС ЖКХ полностью перешла в ведение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ранее работу над системой вели два ведомства - Минстрой и Минцифры.

Данная информационная система была запущена в 2016 году. С ее помощью пользователи могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. ГИС ЖКХ также позволяет найти сведения о стоимости и перечне работ и услуг по содержанию многоквартирного дома, о предоставлении коммунальных услуг. За 2020 год к системе присоединилось более 400 тысяч новых пользователей.

Передача ГИС ЖКХ Минстрою подразумевает, что все нормативные акты и иные документы, а также координация работ по созданию, эксплуатации и модернизации системы будет координироваться и исполняться Минстроем.