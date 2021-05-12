ЗАО «ЗЭТО» идет в ногу со временем и применяет современные технологии в производстве, направленные на повышение качества продукции. Одна из таких технологий на заводе - технология лазерной резки. Лазерная резка металла – один из самых эффективных методов механической обработки металлических заготовок и является неотъемлемой частью производства при металлообработке.

На данный момент на «ЗЭТО» установлено 4 лазерных станка: 2 лазерные установки By Sprint Pro 3015 мощностью 4 кВт, лазерная установка By Sprint 3015 мощностью 3 кВт и лазерная установка ByVention 3015 2 кВт.

Применение технологии лазерной резки имеет ряд преимуществ перед многими другими методами раскроя:

чистота и качество поверхности реза;

позволяет делать заготовки для деталей из металлического листа до 16 мм;

позволяет вырезать сложные фигурные формы, не повреждая материал;

возможна высокоскоростная резка тонколистовой стали, а также обработка хрупких и деформирующихся материалов;

обработке поддаются материалы из твердых сплавов (титан);

при выпуске небольших партий деталей выгодней провести лазерный раскрой, чем изготавливать штампы или пресс-формы.

Такой автоматизированный процесс производства на ЗАО «ЗЭТО» позволяет ускорить время обработки деталей, сократить сроки их изготовления, а также повысить качество продукции.