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12 мая 2021, 10:45
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
ЗАО «ЗЭТО» идет в ногу со временем и применяет современные технологии в производстве, направленные на повышение качества продукции. Одна из таких технологий на заводе - технология лазерной резки. Лазерная резка металла – один из самых эффективных методов механической обработки металлических заготовок и является неотъемлемой частью производства при металлообработке.
На данный момент на «ЗЭТО» установлено 4 лазерных станка: 2 лазерные установки By Sprint Pro 3015 мощностью 4 кВт, лазерная установка By Sprint 3015 мощностью 3 кВт и лазерная установка ByVention 3015 2 кВт.
Применение технологии лазерной резки имеет ряд преимуществ перед многими другими методами раскроя:
Такой автоматизированный процесс производства на ЗАО «ЗЭТО» позволяет ускорить время обработки деталей, сократить сроки их изготовления, а также повысить качество продукции.
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