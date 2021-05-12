"Москабельмет" поделится опытом на выставке "ЭлектроТранс"

«Москабельмет» принимает участие в деловой программе выставки «ЭлектроТранс». 13 мая на конференции «Транспортная энергетика городских агломераций» компания представит доклад на тему «Новейшие разработки «Москабельмет». Успешный опыт эксплуатации».

X Международная выставка «ЭлектроТранс» стартует 12 мая, в КВЦ «Экспоцентр». Она будет проходить три дня в рамках Российской недели общественного транспорта.

Как и другие конгрессно-выставочные мероприятия Недели, выставка «ЭлектроТранс» — организована для содействия модернизации и развитию городского и пригородного транспорта общего пользования.

Среди участников Российской недели общественного транспорта — российские и зарубежные промышленные предприятия. В числе посетителей — представители транспортных и промышленных компаний, главы муниципальных образований, эксперты, заинтересованные в сохранении и развитии городского транспорта общего пользования.

Вся долгая история ГК «Москабельмет» напрямую и очень тесно связана с развитием общественного транспорта. Для транспортной инфраструктуры Москвы компания реализует надежную кабельно-проводниковую продукцию, в том числе инновационные разработки. Предприятие является неизменным поставщиком для Московского метрополитена, с момента открытия его самой первой линии в 1935 году. Кабели производства группы компаний использовались при реализации уникального для всей страны проекта — Московского Центрального кольца. Во время его строительства предприятие поставило 60 тонн медного несущего троса, предназначенного для передачи электрической энергии в воздушных сетях. Половина неизолированных проводов марки М-120, установленных на МЦК, также произведены на «Москабельмет».

В числе разработок более 40 запатентованных изделий, а также уникальная продукция, например, созданные по заказу Мосгортранса кабели для электрифицированного транспорта КАСЭТуп. В этом году предприятие представляет новые зарядные кабели для мобильных станций подзарядки электромобилей. Другими словами, ГК «Москабельмет» всегда идет в ногу со временем и отвечает на все актуальные запросы сферы общественного транспорта столицы и всей страны.

Зарегистрируйтесь и получите свой электронный билет, чтобы посетить выставку «ЭлектроТранс» и деловую программу. Это бесплатно и займет не более пяти минут.