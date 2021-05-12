 
Контракты

Новую дорогу в обход Боброва свяжут с трассой "Дон"

Новую дорогу в обход Боброва свяжут с трассой Дон

12 мая 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил тендер на разработку проекта автодороги, которая свяжет трассу «Дон» с недавно отрытым обходом города Боброва, сообщает RosTender.info.

Проектируемая дорога будет проходить от автодороги «Дон»- Бобров - Таловая - Новохоперск» до недавно открытого Юго-Восточного обхода Боброва. Планируется построить автодорогу второй категории протяженностью 6,3 км. На участке будет два путепровода длиной 65 м и 31 м. На отрезке в 2,6 км предусмотрено однорядное освещение.

Стоимость проектирования оценивается в 10,4 млн рублей, работу проектировщика оплатят из бюджета области. Заявки на участие в тендере принимают до 19 мая, итоги закупки подведут 21 мая. Как ожидается, проект будет готов к началу зимы этого года.
 

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Источник: РосТендер

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