Новую дорогу в обход Боброва свяжут с трассой "Дон"

Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил тендер на разработку проекта автодороги, которая свяжет трассу «Дон» с недавно отрытым обходом города Боброва, сообщает RosTender.info.

Проектируемая дорога будет проходить от автодороги «Дон»- Бобров - Таловая - Новохоперск» до недавно открытого Юго-Восточного обхода Боброва. Планируется построить автодорогу второй категории протяженностью 6,3 км. На участке будет два путепровода длиной 65 м и 31 м. На отрезке в 2,6 км предусмотрено однорядное освещение.

Стоимость проектирования оценивается в 10,4 млн рублей, работу проектировщика оплатят из бюджета области. Заявки на участие в тендере принимают до 19 мая, итоги закупки подведут 21 мая. Как ожидается, проект будет готов к началу зимы этого года.

