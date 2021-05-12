Новую дорогу в обход Боброва свяжут с трассой "Дон"

Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
12 мая 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил тендер на разработку проекта автодороги, которая свяжет трассу «Дон» с недавно отрытым обходом города Боброва, сообщает RosTender.info.
Проектируемая дорога будет проходить от автодороги «Дон»- Бобров - Таловая - Новохоперск» до недавно открытого Юго-Восточного обхода Боброва. Планируется построить автодорогу второй категории протяженностью 6,3 км. На участке будет два путепровода длиной 65 м и 31 м. На отрезке в 2,6 км предусмотрено однорядное освещение.
Стоимость проектирования оценивается в 10,4 млн рублей, работу проектировщика оплатят из бюджета области. Заявки на участие в тендере принимают до 19 мая, итоги закупки подведут 21 мая. Как ожидается, проект будет готов к началу зимы этого года.
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