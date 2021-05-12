Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
12 мая 2021, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность
ООО «АЛЕКСМАШ» — эксперт в области станков для обработки труб и проволоки. Компания представляет большой ассортимент трубогибочных станков с ЧПУ для гибки труб и профиля, проволокогибочных станков, комбинированных пресс-ножниц, а также отрезные станки для труб, дыропробивные пресса.
Оборудование, поставляемое компанией, используется в следующих отраслях:
ООО «Алексмаш» является официальным представительством компаний CSM (Тайвань — трубогибочные станки) и Nicemach (Южная Корея — станки для гибки проволоки) на территории РФ, и предоставляет полный комплекс услуг: квалифицированную проработку технического задания, консультации по вопросам внедрения новейших эффективных гибочных технологий, помощь в подборе оборудования и инструмента, его внедрение, гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание. Сильной стороной «Алексмаш» является высокая квалификация сотрудников компании и большой опыт в области гибочных станков — глубокое понимание технологии гибки, возможности станков и оснастки.
На выставке wire Russia 2021 «Алексмаш» представит посетителям сварочный станок производства Golden Spot (Тайвань) — это новое направление, которое компания только начинает осваивать.
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