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Опытный завод "Авиаль" представит свою продукцию на выставке wire Russia 2021

Опытный завод Авиаль представит свою продукцию на выставке wire Russia 2021

12 мая 2021, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: wire-russia.ru

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Опытный завод «Авиаль» — это современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки.

В настоящее время завод «Авиаль» — это единственное производство в России, которое использует технологию финишной очистки проволоки. После этой операции проволока полностью готова к применению и не требует дополнительных затрат на подготовку к работе: правку и травление. Применяемая на  производстве технология  исключает  из процесса подготовки к сварке присадочного материала трудоемкую и не экологичную операцию по очистке поверхности сварочной проволоки от окислов алюминия.

Такие предприятия как ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ПАО «МЗИК», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ПО «Стрела» и большинство предприятий судостроительной отрасли перешли на полуавтоматическую сварку проволокой производства Опытного завода «Авиаль».
 
Сварочная алюминиевая проволока изготавливается согласно ГОСТ7871-2019 и поставляется в зависимости от ее применения в трех вариантах:

  • бухтах по 25 кг.
  • как присадочный материал при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом (TIG-сварка) в прутках длиной 1000мм, упаковка 5 - 10кг.
  • как электродная проволока для полуавтоматической и автоматической сварки (MIG-сварка)  диаметром 0,8 - 3,15 мм на кассетах европейского стандарта. Намотка проволоки осуществляется с помощью высокоточного оборудования на кассеты диаметром 200, 300, 415 мм.

 

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Источник: wire-russia.ru

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