Опытный завод «Авиаль» — это современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки.

В настоящее время завод «Авиаль» — это единственное производство в России, которое использует технологию финишной очистки проволоки. После этой операции проволока полностью готова к применению и не требует дополнительных затрат на подготовку к работе: правку и травление. Применяемая на производстве технология исключает из процесса подготовки к сварке присадочного материала трудоемкую и не экологичную операцию по очистке поверхности сварочной проволоки от окислов алюминия.

Такие предприятия как ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ПАО «МЗИК», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ПО «Стрела» и большинство предприятий судостроительной отрасли перешли на полуавтоматическую сварку проволокой производства Опытного завода «Авиаль».



Сварочная алюминиевая проволока изготавливается согласно ГОСТ7871-2019 и поставляется в зависимости от ее применения в трех вариантах: