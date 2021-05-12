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12 мая 2021, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность
Опытный завод «Авиаль» — это современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки.
В настоящее время завод «Авиаль» — это единственное производство в России, которое использует технологию финишной очистки проволоки. После этой операции проволока полностью готова к применению и не требует дополнительных затрат на подготовку к работе: правку и травление. Применяемая на производстве технология исключает из процесса подготовки к сварке присадочного материала трудоемкую и не экологичную операцию по очистке поверхности сварочной проволоки от окислов алюминия.
Такие предприятия как ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ПАО «МЗИК», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ПО «Стрела» и большинство предприятий судостроительной отрасли перешли на полуавтоматическую сварку проволокой производства Опытного завода «Авиаль».
Сварочная алюминиевая проволока изготавливается согласно ГОСТ7871-2019 и поставляется в зависимости от ее применения в трех вариантах:
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