Российский девелопер ПИК построит жилой комплекс площадью 496 тысяч квадратных метров в Нагатине-Садовниках в Москве.

Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для территории площадью 67 гектаров между Нагатинской улицей, 2-м Нагатинским, Коломенским и Хлебозаводским проездами, а также Варшавским и Каширским шоссе выставлены на общественные обсуждения на портале "Активный гражданин".

Проект предполагает строительство 403 тысяч квадратных метров жилья, а также 35 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры - двух школ и трех детских садов. Также запланированы два общественно-деловых комплекса на 58 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь находится закрытая и неиспользуемая пешеходами территория.

Заказчик проекта - "Глобалстройтех", структура подрядного направления компании ПИК.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.

Фото: © ag.mos.ru