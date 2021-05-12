«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») провела 142 плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах магистральных линий электропередачи 220-500 кВ юга страны. Максимальный вес ледяной нагрузки за осенне-зимний период достигал 1600 кг на один пролет ЛЭП. Своевременная плавка гололеда исключила опасность обрыва проводов под тяжестью льда и обеспечила устойчивое электроснабжение более 26 млн жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Самым сложным месяцем стал декабрь 2020 года, когда были проведено 78 плавок гололеда. Завершился сезон борьбы с наледью в конце апреля.



Чаще всего лед плавили на линиях, расположенных на Северном Кавказе: 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2» и «Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» (27 раз), Чиркейская ГЭС – Чирюрт» (13 раз), «Ильенко – Баксан» (11 раз). Трассы этих линий проходят через горные перевалы на высоте порядка 1000 метров над уровнем моря и наиболее подвержены обледенению в зимний период.



Высокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха, характерные для климата Юга России в холодный период, способствуют образованию наледи на проводах ЛЭП. Для борьбы с гололедными явлениями применяют системы плавки гололеда. Для этого на подстанциях включают специальные трансформаторы и выпрямительные установки, способные создавать высокие токи в цепи линии электропередачи. Токи большой величины нагревают провода и грозотросы, в результате образовавшаяся наледь тает. Система контроля гололедной нагрузки позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за образованием гололеда на проводах. С помощью измерения массы провода, температуры воздуха и силы ветра система показывает подробную картину воздействия неблагоприятных погодных условий на состояние линий.