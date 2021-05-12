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"Россети Ленэнерго" обеспечили 10 МВт дополнительной мощности Особой экономической зоне в Санкт-Петербурге

Россети Ленэнерго обеспечили 10 МВт дополнительной мощности Особой экономической зоне в Санкт-Петербурге

12 мая 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» выделили 10 МВт дополнительной мощности площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны (ОЭЗ). Источником питания стала подстанция 110 кВ «Стенд».

Специалисты провели реконструкцию ячеек подстанции, проложили кабельные линии 10 кВ и установили четыре новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Мероприятия обеспечили надежным электроснабжением производственные здания на территории ОЭЗ – инновационной площадки для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающей выгодные льготы, преференции и поддержку государства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.

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Источник: Россети Ленэнерго

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