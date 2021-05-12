Главные новости кабельного бизнеса в видеоформате
12 мая 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Ленэнерго» выделили 10 МВт дополнительной мощности площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны (ОЭЗ). Источником питания стала подстанция 110 кВ «Стенд».
Специалисты провели реконструкцию ячеек подстанции, проложили кабельные линии 10 кВ и установили четыре новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Мероприятия обеспечили надежным электроснабжением производственные здания на территории ОЭЗ – инновационной площадки для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающей выгодные льготы, преференции и поддержку государства.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.
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