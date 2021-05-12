«Россети Ленэнерго» выделили 10 МВт дополнительной мощности площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны (ОЭЗ). Источником питания стала подстанция 110 кВ «Стенд».

Специалисты провели реконструкцию ячеек подстанции, проложили кабельные линии 10 кВ и установили четыре новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Мероприятия обеспечили надежным электроснабжением производственные здания на территории ОЭЗ – инновационной площадки для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающей выгодные льготы, преференции и поддержку государства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов.