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Российский производитель проволоки ООО "ФЕРРОТРЕЙД" примет участие в wire Russia 2021

Российский производитель проволоки ООО ФЕРРОТРЕЙД примет участие в wire Russia 2021

12 мая 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA, ПРОВОЛОКА РОССИЯ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: wire-russia.ru

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Завод по производству проволоки и специальных сталей ООО «ФЕРРОТРЕЙД» более 10 лет работает на рынке метизной продукции и является предприятием полного металлургического цикла: от выплавки сложных марок сталей до изготовления проволоки различных диаметров.

В нашем ассортименте – проволока сварочная легированная омеднённая и полированная, высоколегированная, жаропрочная, коррозионностойкая, наплавочная. Потребителям мы предлагаем проволоку на каркасных и пластиковых кассетах, бухтах МП-100, бочках по 250 кг, в прутках по 600 и 1000 мм. Продукция ООО «ФЕРРОТРЕЙД» сертифицирована органами НАКС, РМРС, РТ-Техприемка, НИЦ «Курчатовский институт»-ЦНИИ КМ «Прометей».

Наши партнеры КГ «Росатом», АО «Роскосмос», АО «Трансмашхолдинг», АО «Объединённая судостроительная корпорация», АО НПК «Уралвагонзавод» и другие предприятия машиностроительного, химического, энергетического, нефтегазового и военно-промышленного комплекса на территории РФ.

 

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Источник: wire-russia.ru

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