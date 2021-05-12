Село в Еврейской автономной области защитят от затоплений

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство новых дамб на реке Амур в селе Ленинское. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Летом 2013 года юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая подверглись катастрофическим наводнениям, вызванным интенсивными затяжными осадками. В России больше всего пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Защитную дамбу в селе Ленинское в Еврейской автономной области, где река Амур затопила жилой сектор, реконструируют во исполнение решений правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

В настоящее время протяженность дамб в Ленинском составляет 10,398 км. В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, построят новые дамбы протяженностью 3,724 км. Таким образом, здесь образуют три замкнутых польдера с аккумулирующими водоемами. Польдер «Южный» охватит центральную историческую часть села площадью 252 га. Польдер «Северный» - 222 га в северной части застройки, включая районы «Сельхозтехника» на западе и Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления на востоке, польдер «Восточный» - 25 га в границах района Сельскохозяйственного техникума.

Также проектом предусмотрено переустройство сети ВЛ-10 кВ протяженностью 5,37 км и реконструкция участка автодороги протяженностью 1627,5 м, выполняющей функции дамбы. В том числе здесь заменят дорожное полотно, устроят тротуары шириной 1,5 м и автобусные остановки с автопавильоном.

Проектная документация разработана ООО «Хабаровскремпроект». Застройщик - Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области.

Фото: eaomedia.ru